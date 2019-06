Jeseni manj cigaretnega dima okrog notranjega ministrstva

Ljubljana – Čeprav je zakonodaja o evidentiranju odmorov med delom enotna, kaže, da v državni upravi in nekaterih drugih organih številnim zaposlenim pri jemanju predaha za nikotinsko razvado pogledajo skozi prste. Obetajo se spremembe za zaščito delavcev zasebnega sektorja, ki jim delodajalci velikokrat kratijo pravice, povezane z delovnim časom.Prejeli smo pritožbo zaposlenega na protikorupcijski komisiji, da »njihovi kadilci« med službenim časom kadijo na balkonih in strehi stavbe, medtem ko morajo uslužbenci pri varuhu človekovih pravic za to početje evidentirati izhod z dela. Protikorupcijska komisija je to zanikala, mi ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.