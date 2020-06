FOTO:Jeseni nabor ukrepov za reševanje romske problematike

Novomeški župan Gregor Macedoni in Janez Cigler Kralj, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Foto Simona Fajfar

V Novem mestu bi lahko takoj - če bi imeli prostor - imeli 150 stanovalcev več. Foto Simona Fajfar

Novo mesto – Da se je sedanja vlada resno lotila reševanja romske problematike, ki je v jugovzhodni Sloveniji še posebej pereča, je potrdil tudi, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki je svoj drugi celodnevni terenski obisk namenil Dolenjski. Druga tema njegovega obiska pa so bili domovi starejših občanov.Po obisku Doma starejših občanov Trebnje se je minister Cigler Kralj srečal s predstavniki različnih ustanov in s krajani, ki so mu predstavili problematiko romske skupnosti v jugovzhodni Sloveniji. Ali, kot je dejal župan mestne občine Novo mesto, »neusklajenost vseh državnih politik tako na področju sociale, izobraževanja, zaposlovanja in tudi varnosti.«Razmere so zelo napete, je izpostavil Macedoni, ki je ministra peljali tudi v Bučno vas, kjer se je srečal z edinim Romom, ki je med vsemi 700 prebivalci romskega naselja zaposlen. »99 odstotkov vseh je brez končane osnovne šole in 99 odstotkov jih ni zaposlenih,« je izpostavil Gregor Macedoni, prepričan, da sedanje politike izobraževanja in zaposlovanja ne delujejo.Janez Cigler Kralj je povedal, da je na tem obisku slišal pozive k iskanju rešitev, ki bi pripeljale k večjemu sožitju prebivalcev teh krajev, torej Romov in Neromov. Poudaril pa je: »Vsak, ki išče svoje pravice, je dolžan prevzeti tudi odgovornost.« Na ministrstvih iščejo načine, kako bi sistem socialnih pomoči naredili bolj transparenten, bolj življenjski in bolj preprost oziroma tak, da bi zdrave in delovno sposobne ljudi spodbujal k delovni aktivnosti.Podobno velja za obiskovanje osnovne šole. »Vsak šoloobvezen otrok ima pravico, da šolo obiskuje, starši pa imamo dolžnost, da mu to zagotovimo,« je izpostavil Janez Cigler Kralj. Zato na ministrstvih iščejo rešitve na tem področju tudi v povezavi s socialnimi transferji.Do sedaj so prejeli že vrsto predlogov za reševanje romske problematike, ki jih bodo do septembra ali oktobra oblikovali v nabor ukrepov, je dejal minister: »Ti pa morajo biti strokovno dobro pripravljeni, tako da bi pri vseh deležnikih, torej v državnem zboru, dobili podporo, ki je potrebna, da se ne bi v političnem procesu kje zataknilo.«Pohvalil pa je domove starejših občanov, ki so uspeli stanovalce ubraniti pred virusom covid-19. Izkušnja iz prvega vala epidemije je potrdila, da je zelo dobra rešitev, ki so jo prvič uporabili v Metliki, kjer so okužene stanovalce preseli izven doma starejših. Zato sta z ministrom za zdravje naklonjena ideji, da bi že jeseni vzpostavili nekaj začasnih tim. covid bolnišnic, kamor bi umaknili okužene stanovalce. S tem bi vsaj delno razbremenili domove za starejše, kjer težko vzdržujejo tim. sive cone.Novomeški župan pa je ministra tudi seznanil z načrti za dograditev dnevnega centra k Domu starejših Novo mesto, ki se bo začela v kratkem. V prihodnje pa bi morali razmišljati o širitvi prostorov DSO Novo mesto, saj samo na širšem območju dolenjske prestolnice potrebujejo 150 novih postelj.