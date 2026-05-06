Na Brniku za skoraj petino več potnikov, velika rast britanskih gostov

Medtem ko nekateri letalski prevozniki po svetu zaradi cen in pomanjkanja letalskega goriva ukinjajo lete, je Easyjet napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Letališčem Ljubljana in letališčem London Luton. Povezava naj bi bila vzpostavljena 26. oktobra letos. Letalska povezava bo na voljo trikrat na teden – ob ponedeljkih, sredah in petkih, so sporočili iz Fraporta Slovenija. Preverili smo, kako se krepitev povezav z Londonom odraža na turističnem obisku pri nas in katere nove povezave se še obetajo iz Brnika.

Letalska povezava do London Lutona bo na voljo trikrat na teden – ob ponedeljkih, sredah in petkih, so sporočili iz Fraporta Slovenija. Vozovnice je že mogoče kupiti prek spletne strani prevoznika ali njegove mobilne aplikacije, cene enosmernih letov pa znašajo od 40,99 evra naprej.