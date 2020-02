Jeseničane čaka precejšen dvig komunalnih storitev

Zupan Račič o prehitrem ponjenju deponije

FOTO: Mavric Pivk/Delo

Podražitev v dveh fazah

Jeseniški občinski svetniki so na četrtkovi seji potrdili dvig cen za komunalne storitve, po katerem se bodo položnice zvišale za okoli 10 evrov. Dvig cen je med drugim posledica zvišanja stroškov dela zaposlenih v komunalnem podjetju Jeko, ki so zagrozili tudi s stavko. Jeseničane pa višje cene še posebej bolijo, ker se večkrat soočajo s smradom iz Cera.Predlagano zvišanje cen gospodarskih javnih služb odvajanja odpadne vode, zbiranja odpadkov in oskrbe s pitno vodo je povzročilo kar nekaj nezadovoljstva tudi med člani občinskega sveta, ki so podvomili o tem, da je dvig cen, še posebej v takšni višini, potreben. Kot je izpostavil svetnik Levice, naj bi imel Jeko na računu za 600.000 evrov nerazporejenih sredstev, zato je dvig cen neutemeljen.Poslovni rezultati prejšnjih let niso pokazali negativnega poslovanja javnega komunalnega podjetja Jeko, je opozoril Milanarec, ki je bil kritičen tudi do tega, da rezultati za minulo leto še niso znani, njegova kolegicapa je opozorila, da niso prejeli niti plana dela za leto 2019. Kot je izjavila, se mora poslovanje podjetja natančno spremljati in nesprejemljivo je, da ga rešujejo občani.Direktor podjetja Jekoje na drugi strani pojasnil, da je podjetje vsako leto poslovalo uspešno, da pa mora biti vsak proces pozitiven, štiri dejavnosti pa so že nekaj let negativne. Spremembe so zato potrebne, ker obstoječe cene ne omogočajo nadaljnjega pozitivnega poslovanja gospodarske javne službe.Jeseniški županje pojasnil, da podjetje izgubo iz nekaterih dejavnosti krije s tem, da več odlaga na deponijo, zaradi česar se ta hitreje polni. »To prehitro polnjenje moramo ustaviti, na ta način pa se izgubi prihodek, ki bi ga lahko porabili za pokrivanje izgube, ki nastaja,« je izpostavil.Svetnike, ki so podvomili celo o pravilnem poslovanju podjetja, je zmotil tudi nenaden visok dvig cen, ki se bo sicer uveljavil v dveh fazah, delno marca, delno pa prihodnje leto. Po dvigu cen bo povprečna štiričlanska družina vsak mesec za storitve podjetja Jeko odštela približno 10 evrov več.»Kar nekaj let so bile priložnosti za uskladitev cen zamujene,« je poudaril Račič in pojasnil, da je odlašanje s takšnimi odločitvami pomeni dodatne težave, ki jih je treba reševati kasneje. Osnovna dilema pri tem pa je zgolj, ali dvigniti ceno občanom na položnicah ali pa naj občina iz proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje prihodnjih izgub podjetja.Občinski svet je kljub nasprotovanju nekaterih svetnikov potrdil dvig cen, ki je potreben tudi zaradi povečanja stroškov plač zaposlenih v komunalnem podjetju, ki so zaradi neusklajevanja plač zagrozili celo s stavko.Je pa dvig cen za Jeseničane še posebej boleč, saj se pogosto soočajo s smradom, ki prihaja iz Centra za ravnanje z odpadki (Cero) na Mali Mežakli.