Jesenska sezona referendumov odpira velika vprašanja

Z začetkom jeseni se po besedah Delovih komentatorjev Alija Žerdina in Janeza Markeša začenja tudi »sezona referendumov«. Oktobra namreč prihaja četverček referendumov.

V ospredju je referendum, ki ga kritično opisujeta kot vprašanje uvedbe »politične policije«. Zakon o parlamentarni preiskavi je edini med štirimi referendumi, ki je zakonodajni. Ljudje bodo verjetno ali za vse ali proti vsem štirim, je ocenil Markeš.

»Zakon o politični policiji je izredno pomemben zaradi celotnega konteksta, ki ga uvaja. Govorimo namreč o omnipotentnosti nekaterih ljudi, ki si pač domišljajo, da lahko preiskavo uvedejo zoper kogarkoli na kakršenkoli način iz nedefiniranih motivov,« je opisal Markeš. Če ta zakon ne bo zavrnjen, bi lahko zelo radikalno kršil človekove pravice, »ostali bomo brez sodnega varstva, lahko bodo gledali v naše telefone in bančne račune,« je posvaril.

»Parlamentarna preiskava po zakonu, ki je sprejet, omogoča zelo široka pooblastila ali pa zelo široke vpoglede v karkoli že. Skratka, potencialno lahko zelo radikalno krši temeljne človekove pravice in ustavo,« je ocenil Markeš. Kot opozorita sogovornika, takšen mehanizem ne bi zadeval le politike, ampak tudi širšo skupnost.

Pogovor je nanesel tudi na referendumu o RTV, kjer sogovornika vidita vprašanje javne naročnine kot vprašanje obstoja javnega prostora. Po njunem mnenju ne gre zgolj za eno položnico manj, temveč za odločanje o pluralnosti, civilni družbi in pravilih skupnega sožitja, zato referendume postavljata v širši kontekst naraščajoče tesnobe, jeze in negotovosti v družbi.