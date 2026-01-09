Jezera za drasnje še niso dovolj zamrznjena

Čeprav so se v zadnjih dneh temperature spustile krepko pod ledišče, naravna jezera po Sloveniji niso dovolj zaledenela, da bi bilo možno drsanje na njih. Debelina ledu za hojo ali drsanje mora biti vsaj deset centimetrov, če je na ledeni ploskvi več ljudi, predpogoj za to pa je najmanj deset dni hudega mraza pod minus 10 stopinj Celzija.

Jezera v Sloveniji, na katerih je drsanje prepovedano, so jezera v dolini Triglavskih jezer, Dupeljsko jezero, Jezero v Lužnici, Krnsko jezero, jezero na Planini pri Jezeru, Kriška jezera in presihajoče jezero Ledine v Ratečah. Trenutno pa je zaradi nevarnosti vdrtja ledu prepovedano drsanje tudi na Koseškem bajerju v Ljubljani.

Drugje po Sloveniji je drsanje načeloma dovoljeno, vendar je treba paziti, da je ledena ploskev dovolj trdna. Najbolj priljubljena naravna drsališča so sicer jezero na Rakitni, Podpeško jezero, Cerkniško jezero, Bloško jezero, Blejsko jezero in Bohinjsko jezero, jezero Jasna v Kranjski Gori, Planšarsko jezero na Jezerskem ter Braslovško jezero na Štajerskem.

Jezero Jasna v Kranjski Gori je med tistimi, ki najhitreje dobijo ledeno ploskev oz. zaledenijo. Jezero je zdaj le delno zamrznjeno in za drsanje ni varno, so za STA pojasnili v Turizmu Kranjska Gora.

Med najlepšimi je zagotovo ledeniško Bohinjsko jezero, kjer je drsanje še dovoljeno. A žal jezero že dolga leta ni bilo zamrznjeno, tudi tokrat ni, pravijo v Turizmu Bohinj. Tudi Blejsko jezero še ni zamrznjeno.

Debelina za varno hojo ali drsanje po jezeru mora biti najmanj sedem oziroma deset centimetrov, če je na ledeni ploskvi več ljudi, tudi izrazito hladno mora biti najmanj deset dni oz. dva tedna s temperaturami krepko pod lediščem, so navedli v Turizmu Kranjska Gora.

V preteklosti se je večkrat zgodilo, da se je drsanje ali sprehajanje po ledeni ploskvi spremenilo v plavanje v ledeno mrzli vodi. Tako da je treba počakati, da se jezerske površine dovolj zaledenijo za varno drsanje.