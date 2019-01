Jih bo minister Dejan Prešiček dobil po prstih?

PREBERITE ŠE: Osebni zgodbi dveh sodelavcev: »Uživa v podrejanju okolice, v izsiljevanju svoje volje«

Dejan Židan, predsednik SD, stoji trdno za svojim ministrom in svari pred lovom na čarovnice. FOTO: Delo

Minister za čim hitrejši razplet



V pričakovanju Šarčeve usmeritve



Mobing na ministrstvu že poprej

Ljubljana – Usodana položaju ministra za kulturo je po obtožbah o šikaniranju še precej negotova. Prešiček insta odločanje, ali še lahko opravlja funkcijo, prepustila predsedniku vlade Marjanu Šarcu, ta pa zadeve včeraj še ni komentiral.Prešiček je naredil napako, zaradi katere jo mora dobiti po prstih, s tem da je omogočil, da so devetkrat peljali instrument z ministrstva na njegov konservatorij. Šarec naj presodi, ali še uživa njegovo zaupanje, je sporočilo stranke SD z besedami njenega prvaka»Nedopustno je, da se na podlagi trditev, ki so od nekod privlečene, človeka križa,« je Prešičku v bran, ministru iz svoje kvote, še stopil Židan Kot je zagotovil, bodo vztrajali, da se naredili vse, da se ugotovijo dejanske razmere, in če so krivci, naj bodo potem tudi sankcionirani.Po njegovem dela premike, ki mu jih prizna tudi kulturna javnost. »Naša dolžnost je, da preprečimo lov na čarovnice.«Zagotovil je, da ne glede na to, kakšen bo razplet, ne bo trenj v koaliciji. Prešiček je premieru včeraj poslal pojasnilo o razmerah na ministrstvu in ga pospremil z besedami, da si želi, »da se zadeva čim prej razčisti, da bo ministrstvo lahko delalo naprej v korist kulture«.Ministru neprimeren odnos očitajo tudi nekateri nekdanji sodelavci na, ki ga je vodil osem let, preden je lani prevzel ministrovanju. O izkušnjah z njim sta nam pripovedovala dva nekdanja podrejena, ki mu očitata vrsto neprimernih ravnanj.Najbrž se bo moraldanes odzvati na poročilo, ki ga je zahteval in včeraj tudi dobil od ministra, ki se je znašel na tnalu, in sicer za razjasnitev razmer in okoliščin na ministrstvu. K temu ga je spodbudilo pismo sindikatapo samomoru tam zaposlenega.Znak, da ozračje na ministrstvu za kulturo ni bilo najboljše že prej, kaže podatek, da je bilo leta 2017 kar 74 prijav zaradi mobinga, leto prej 20, leta 2015 pa 30.Na, kjer je bil Prešiček direktor dva mandata, do septembra 2018, so zabeležili eno prijavo za mobing, kar po Židanovem mnenju tudi nekaj pove. Neodvisna komisija, ki je bila ustanovljena, mobinga, trdijo v SD, ni potrdila.