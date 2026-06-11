Vladni kadrovski cunami gre naprej

Zatem ko je nova vlada Janeza Janše že na prvi seji opravila maraton 70 kadrovskih postavitev in zamenjav, se njene kdrovske rošade pričakovano nadaljujejo.

S položaja vršilca dolžnosti generalnega direktorja v upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je razrešila Boštjana Vidica, zamenjala ga bo Andreja Bizjak. Menjata se tudi glavna inšpektorja v inšpektoratu za notranje zadeve in za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo.

Andreja Bizjak je diplomirana veterinarka preventivnega veterinarstva v živinorejski proizvodnji z delovnimi in vodstvenimi izkušnjami s področja dela uprave za varno hrano, so zapisali ob njenem imenovanju v sporočilu po seji vlade.

Menjave na inšpektoratih in ministrstvih

Vlada je razrešila glavno inšpektorico v inšpektoratu za notranje zadeve Vesno Gutman in na njeno mesto kot v. d. imenovala Marka Kandolfa. Za v. d. glavne inšpektorice v inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pa je po razrešitvi Igorja Kotnika imenovala Sašo Dragar Milanovič.

Kandolf se na čelo inšpektorata za notranje zadeve vrača po štirih letih, prvič je bil tja imenovan v letu 2021, sprva kot v. d., nato pa je v letu 2022 s polnim mandatom, so zapisali v sporočilu po seji vlade. Gutman ga je nadomestila po imenovanju prejšnje vlade, junija 2022.

Saša Dragar Milanovič pa je trenutno zaposlena kot vodja službe za pravne zadeve in javno naročanje na agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja. Nasledila bo Kotnika, ki je bil za glavnega inšpektorja imenovan septembra 2023.

Vesno Zupančič Klarič bo na položaju generalne sekretarke v ministrstvu za finance nasledila v. d. Dušanka Leben.

Mojca Aljančič se bo morala posloviti s položaja generalne direktorice direktorata za kohezijo v ministrstvu za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj, vlada je na to mesto imenovala Matjaža Dragarja.

Vlada je razrešila tudi dosedanjo generalno direktorico direktorata za ustvarjalnost v ministrstvu za kulturo Barbaro Koželj Podlogar in za vršilko dolžnosti imenovala Vesno Jurca Tadel. Dosedanjo generalno direktorico direktorata za kulturno dediščino Špelo Spanžel pa bo zamenjal v. d. Viljem Leban.

Zakon o javnih uslužbencih določa, da lahko pristojni funkcionar oziroma organ v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu, predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na razloge.

Vršilci dolžnosti so imenovani za čas do imenovanja novega uradnika na položaj oziroma za največ šest mesecev.