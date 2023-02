Joc Pečečnik bi vstopil v medijski prostor

V nadaljevanju preberite:

Slovenija potrebuje nevtralne in neodvisne medije. S temi besedami bo Joc Pečečnik, predsednik SBC – Kluba slovenskih podjetnikov, poskušal prepričati prihodnji četrtek skupščino kluba, da bi podprla ustanovitev podjetja, ki bo nosilec širjenja medijske platforme SBC na dodatne medije, kot so digitalni mediji, televizijski kanali in radii. SBC ima nekaj več kot 360 članov. Kdo je pri projektu še sodeloval?