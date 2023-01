Joc Pečečnik v politiko in medije?

V nadaljevanju preberite:

Z več strani so prišle ocene, da se Joc Pečečnik spogleduje z aktivno vlogo v politiki. Podjetnik je poleti prodal svoje podjetje Interblock, ki se ukvarja z izdelovanjem igralniških naprav. Novi lastnik je ameriško-kanadski sklad, ki naj bi neuradno za podjetje odštel 300 milijonov evrov. Kaj pravi o vstopu v politiko in zakaj se je odločil za širitev in krepitev medijske platforme SBC - Kluba slovenskih podjetnikov, ki je ravno včeraj začel serijo obiskov po slovenskih regijah?