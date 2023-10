Joc Pečečnik se umika, rok za prodajo je prvi november

V nadaljevanju preberite:

Dogovori o odkupu Stadiona Bežigrad od družbe Bežigrajski športni park (BŠP) so tik pred koncem, smo neuradno izvedeli. Projekt prenove Plečnikovega stadiona je po 15 letih jalovih poskusov pridobiti gradbeno dovoljenje obtičal v slepi ulici, zato je direktor BŠP Joc Pečečnik vlado pred štirimi meseci uradno pozval, naj stadion odkupi. Na zavezujočo ponudbo je pripravljen čakati do 1. novembra, pričakuje pa 18 milijonov evrov, kolikor so trije solastniki BŠP skupaj vložili v stadion.