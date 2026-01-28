Joc Pečečnik tokrat podprl predsednika vlade

»Aktualni predsednik vlade Robert Golob je tukaj presegel vse dosedanje predsednike vlad in ministre. Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih so obljubljale vse vlade od leta 2006 naprej. Torej 20 let! In sta po 20 letih svoje naredila gospodarski minister Matjaž Han in državni sekretar Matevž Frangež, pa tudi to ni bilo dovolj. Ob skeptičnem finančnem ministru Klemnu Boštjančiču in zgoraj naštetih preprekah in nasprotnikih je na koncu pravo stvar vendarle naredil predsednik vlade Golob,« se je iz ostrega kritika v podpornika te vlade prelevil Joc Pečečnik, predsednik SBC, Kluba slovenskih podjetnikov.

»Verjetno vas je moj naslov presenetil. A naj vas kar na začetku mojega pisma potolažim: je iskren in resničen. Napisal sem ga sam in za njim stojim kot predsednik SBC, ki je in bo ostal politično nevtralen in predvsem neodvisen. Če se še niste navadili, vam še enkrat sporočam, da bo SBC - Klub slovenskih podjetnikov »koketiral z vsako politično opcijo«, ki nam bo pomagala urejati mirno in stabilno podjetniško okolje,« sporoča Pečečnik.

Kot dodaja, je bil v času te vlade s strani mnogih (če ne večine) medijev okronan kot največji kritik Golobove vlade. A pri kritikah ime predsednika ali stranke ne igra nobene vloge. »Pride pa tudi čas za pohvalo. In vladi Roberta Goloba bomo podjetniki in obrtniki iskreno hvaležni, če bo zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shema delniškega nagrajevanja zaposlenih v parlamentu sprejeta na podlagi sprejetih amandmajev,« pravi Pečečnik.

Sprejem zakona so do zdaj ustavljale druge delodajalske organizacije in večni uradniki, ki dejansko vodijo vse politike. FOTO: Jure Eržen

Državni uslužbenci za status quo

Zasluge za zakon je pripisal izključno SBC, ki je kljub stalnemu tihemu ignoriranju in ljubosumju drugih delodajalskih organizacij desetletje ostajal neomejen pri komunikaciji s ključnimi ministrstvi in vlado, predvsem pa s trenutnim predsednikom vlade. »Druge »etablirane« delodajalske organizacije so v tem primeru pokazale in dokazale, da jim ni mar za prave zakone, ki jih potrebujemo, da postanemo bolj konkurenčni, za položaj zaposlenih, za boljše plače z manjšo obremenitvijo in skrb za izboljšanje socialne enakosti. Zanje je bilo bolj pomembno, da se tedensko pojavljajo v medijih in dokazujejo članstvu, da si zaslužijo svoje plače,« je spet oster Pečečnik.

Enako je okrcal državne »Status Quo high-end birokrate«, ki jih jaz po slovensko imenuje »zastraševalci politikov«. »Gre za določene državne uslužbence na najvišjih položajih, ki neprestano skrbijo, da se v naši družbi ne spremeni veliko stvari. Z desetletnimi izkušnjami na svojih delovnih mestih obvladajo svojo obrt do popolnosti. Obvladajo jo tako perfektno, da z grožnjami o zakonskih preprekah in potencialnih kazenskih ovadbah, povezanih z odgovornostjo ministra, v resnici vodijo državo. A ne v korist državljanov,« meni Pečečnik.

Zakon, ki ga predlaga SBC, je dobronameren do vseh vpletenih, je po Pečečnikovem mnenju spoznal tudi Golob. »Podjetniki izgubljajo na kratek rok zato, ker del svojega dobička, namesto da ga stlačijo v svoj žep, razdelijo zaposlenim. Na dolgi rok pa se bodo tudi podjetnikom prav te nagrade ključnim zaposlenim povrnile v še večji rasti in razvoju podjetja. Na drugi strani pa je jasno, da najbolj pridobijo zaposleni, ki bodo imeli v svoji denarnici bistveno več denarja, in pa država, ki bo pobrala še več davka,« pojasnjuje Pečečnik.

Predlog že 11 let

Zakon o participaciji zaposlenih pri dobičku in shemo delniškega nagrajevanja zaposlenih je upravnemu odboru SBC že pred 11. leti predlagal in pripravil Igor Akrapovič.

V SBC so naredili tudi simulacijo in primerjavo letnih plač med Slovenijo in Avstrijo, kjer imajo uzakonjeno tudi 13. in 14. plačo. Če je delavec »dobro plačan«, ima v Avstriji brez posebnih dodatkov na računu malo več kot pri nas. Po novem zakonu, če v Sloveniji dobi še del dobička, je lahko pri istem strošku za podjetje pri nas na koncu boljši neto izkupiček za zaposlenega.