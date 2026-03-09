Joc Pečečnik v Golf Resort Arboretum vložil 40 milijonov evrov

»Predvidevam, da bomo igrišče za golf odprli med 20. in 25. aprilom. V okolici ste videli še nekaj kupov peska in zemlje, a ne gre za nič večjega. Smo pri zaključnih delih, ki bi že bila opravljena, če nam tega ne bi preprečilo dolgotrajno deževno vreme,« je povedal Joc Pečečnik, ki je poleti 2022 za osem milijonov evrov kupil družbo Golf Arboretum v Volčjem Potoku pri Kamniku.

Vseh 18 lukenj so popolnoma prenovili in dodatno opremili. FOTO: Voranc Vogel

Naložba v Golf Resort Arboretum je ena večjih zasebnih investicij v slovenski športni turizem v zadnjih letih. Joc Pečečnik je pred dobrimi tremi leti začel celovito prenovo igrišča, infrastrukture in spremljevalnih objektov. Na nedeljski predstavitvi dobrodelnega projekta s Tadejem Pogačarjem, v okviru katerega bodo na turnirjih v golfu zbirali sredstva za pomoč rakavim bolnikom in drugim ranljivim skupinam, so razkrili, da je skupna vrednost naložbe okoli 40 milijonov evrov.

Vozni park za golfiste je elektrificiran. FOTO: Voranc Vogel

Projekt obsega popolno prenovo igrišča z 18 luknjami, glavne klubske hiše v velikosti 2500 kvadratnih metrov, vadbenega centra, servisnega objekta ter zunanjih površin za dogodke, med katerimi je tudi Birdie Park, namenjen koncertom, športnim prenosom in družabnim dogodkom. Resort se razprostira na 41,7 hektara površine, poseben poudarek je bil namenjen trajnosti. To vključuje popolno prenovo odvodnjavanja, nove podlage travnatih površin ter uporabo električnih golf vozil z ničelnim ogljičnim odtisom. Igralcem je na voljo 6,3 kilometra asfaltiranih poti, posebnost resorta so tudi interaktivni paviljoni na posameznih luknjah, poimenovani po avtohtonih rastlinskih vrstah, postavili so še zavetja s toaletami in pitno vodo.

V prenovljeni klubski hiši bo tudi restavracija JB. FOTO: Voranc Vogel

Pečečniku se je pri tehnološkem opremljanju vadbenega centra pridružil cehovski kolega Igor Akrapovič. Prenovili so driving range, dodali zunanji TrackMan range z lastnim sistemom za podajanje žogic ter notranje vadbene studie, kot so Robo Golf Pro, hidravlični putting in laboratorij TrackMan. Glavna klubska hiša vključuje VIP-prostore, suite ter restavracijo JB z barom in teraso. Restavracijo vodita Nina in Tomaž Bratovž, s selitvijo iz središča Ljubljane nadaljujeta kulinarično dediščino očeta Janeza Bratovža. Na voljo sta tudi fitnes in prostor za poslovne dogodke in srečanja, med drugim konferenčno-banketna dvorana Veronika (sprejme do 200 ljudi) ter Lunina izobraževalna dvorana (do 50 ljudi), v Arboretum se bo preselila tudi največja golfska trgovina v Sloveniji – Golfarna.