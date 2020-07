Jota nad oblaki v tišini

Valjček na mizi povej ...

V planinskih kočah je na sončen dan vedno veselo in hrupno, planinci čez mize naročajo malico in pijačo. Če jih oskrbniki ne opazijo, pomaga, če povzdignejo glas. Tega smo navajeni, a za vse ni tako. V akciji Gluhi strežejo v planinskih kočah je za en dan v okolici koč več tišine, v kateri se vse življenje gibljejo gluhi.Naša najvišje ležeča gorska postojanka, Triglavski dom na Kredarici, bo prihodnji konec tedna gostila vseslovensko prostovoljsko akcijo Gluhi strežejo v planinskih kočah. Akcija je bila pred dvema letoma izbrana za najboljši prostovoljski projekt leta, njen namen pa je v hribe privabiti tudi tiste s senzornimi ovirami, druge pa opozoriti, kako zahteven je lahko svet, če vanj vstopamo in se v njem gibljemo brez katerega od čutov.Ko se bodo planinci v soboto ali nedeljo želeli okrepčati 2515 metrov nad morjem, tik pod najvišjo slovensko goro, bodo to lahko storili nekoliko drugače. Na mizi jih bo čakal komunikacijski valjček, s katerim bodo natakarju nakazali, ali želijo naročiti, plačati ali le uživati v hrani. Poleg valjčka bo knjižica z opisi planinski jedi in pijač ter njihovimi ustreznicami v slikah kretenj oziroma osnovami znakovnega jezika. Če se bo v komunikaciji zatikalo, bo pomagalo, da govorijo počasi in razločno, a gluhi so najbolj veseli, ko vidijo, da se gost potrudi in se nauči osnov njihovega jezika –​ kretanja.Poistovetiti se z nekom, postaviti se v kožo nekoga, ki sveta ne doživlja z vsemi čuti, čeprav zaradi tega nič manj polno, je mogoče le na podlagi osebne izkušnje, in prav to je namen akcije, ki jo organizirata odbor Planinstvo za invalide v okviru Planinske zveze Slovenije in Mladinsko društvo za osebe z okvaro sluha Vklop/Izklop. Tako se borijo proti predsodkom, ki zrastejo iz nevednosti, s tem pa pripomorejo k boljši vključenosti gluhih v družbo in vsakdanje življenje.Akcijo so začeli maja, nadaljevali jo bodo septembra, ko bodo gostovali v štirih kočah, sklenili pa oktobra v planinskem domu na Mrzlici. Septembra bodo medse povabili tudi slepe in slabovidne ter gibalno ovirane in tako opozorili še na ti skupini invalidov. Več podrobnosti o akciji so zapisali na spletni strani planinske zveze pzs.si.