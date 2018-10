Jože P. Damijan bi lahko postal novi guverner

Stranka Alenke Bratušek je vztrajala pri Igorju Mastenu; ker je v koalicijski pogodbi peterčka zapisano, da bo njihovo sodelovanje temeljilo na sklepanju kompromisov, bo ta zaveza zdaj na preizkušnji.

, ekonomist in med drugim kratek čas minister za razvoj v vladi Janeza Janše, se je v minulih dneh po naših informacijah oglasil v nekaterih poslanskih skupinah. V pogovorih jih je očitno prepričal o podpori njegovi morebitni kandidaturi za guvernerja Banke Slovenije.Po naših izračunih bi lahko zbral 49 poslanskih glasov, torej tri več, kot jih potrebuje za izvolitev. V izračunu smo upoštevali tudi glasova poslancev narodnosti. Jože P. Damijan včeraj ni hotel odgovoriti na vprašanje, ali bo dal soglasje h kandidaturi do 2. novembra, do tedaj namreč predloge možnih kandidatur za guvernerja v drugo zbira predsednik države. »To je zanimiva funkcija, o hipotetičnih vprašanjih pa javno nima smisla debatirati,« je bil kratek.Da bi bil prav on dober kandidat, menijo v LMŠ. Podprli bi ga tudi v SD, Desusu in Levici, ki se ji je približal tudi s stališči o povišanju minimalne plače. Damijan je namreč opozoril, da ni empiričnega dokaza, ne pri nas ne v tujini, da dvig minimalne plače zmanjšuje zaposlenost ali potiska podjetja v stečaj. Zmanjševanje zaposlenosti je namreč povzročil predvsem padec agregatnega povpraševanja, ne pa dvig minimalne plače, je poudaril. Zmanjšanje zaposlenosti v tekstilni industriji leta 2010, ko je izgubilo službo 2700 ljudi, je mogoče pripisati stečaju Mure, podobno je bilo v gradbeništvu, kjer je tedaj izginilo 8300 delovnih mest.Zaradi dvomov, da bi lahko računal na podporo SMC, smo to preverili pri vodji te poslanske skupine Igorju Zorčiču. »Nobenih zamer zaradi kritik njegovega projekta drugega tira ni. Sprejeli ga bomo in se z njim pogovorili, ko bo uradni kandidat,« je dodal. Stranka Alenke Bratušek je vztrajala pri Igorju Mastenu; ker je v koalicijski pogodbi petorčka zapisano, da bo njihovo sodelovanje temeljilo na sklepanju kompromisov, bo ta zaveza zdaj na preizkušnji.