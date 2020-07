Jožef Horvat: Sredina je večplastna in naša je krščanskodemokratska

Ljubljana – Z vodjo poslanske skupine NSi smo se pogovarjali takoj po tem, ko je informacijska pooblaščenka objavila vmesne ugotovitve inšpekcijskega nadzora, ki so pokazale, da je bila velika večina do zdaj preverjenih obdelav osebnih podatkov politikov – vključno s tisto »njegovo« 24. decembra lani – zakonitih. Nezakonito obdelavo so ugotovili pri enem policistu, pri treh sum še preverjajo. A vodja poslanske skupine je vztrajal, da se s svojimi ostrimi besedami ni prenaglil, hkrati dodaja, da »nikoli ni imel in nima težav z opravičilom, če je koga po krivem obdolžil ali naredil napako«, a želi počakati na epilog. Tako ...