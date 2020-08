Julija na Hrvaškem pol manj turistov kot lani

Prvi polčas

Valmar z nižjimi prihodki

Čeprav je turistična sezona na vrhuncu, letošnji obisk pri južnih sosedih zaradi pandemije koronavirusa krepko zaostaja za lanskim. Hrvaško je julija obiskalo 2,44 milijona turistov, ki so ustvarili za 18,6 milijona prenočitev, kažejo podatki eVisitorja. Obisk je sicer boljši kot prejšnji mesec, a dosega le 53 odstotkov lanskega števila prihodov in 61 odstotkov lanskega števila prenočitev.Večino prihodov – kar 2,13 milijona – predstavljajo tujci, ki so ustvarili 15,7 milijona prenočitev. Največ so jih prispevali Nemci (4,43 milijona), Slovenci smo s 3,44 milijona na drugem mestu in hrvaški turisti z 2,9 milijona na tretjem.Trenutno je na Hrvaškem 780.000 turistov, od tega 200.000 nemških, 135.000 slovenskih in 130.000 domačih. Sledijo še poljski in češki turisti. Najbolj oblegane turistične točke so letos otok Vir, Rovinj, Medulin, Crikvenica in Poreč. Že junija sta bila najbolj obiskana Istra in Kvarner. Avgusta sicer Hrvaško bolj množično obiskujejo Italijani, ki imajo v tem času kolektivne počitnice oziroma tako imenovani ferragosto.»Smo na koncu prvega polčasa. To so glede na okoliščine odlični rezultati in dobra napoved za prihajajoči avgust,« ocenjuje direktor Hrvaške turističnega združenja, ki napoveduje promocijo hrvaškega turizma do konca avgusta. »Pomembno je, da se še naprej obnašamo odgovorno in upoštevamo epidemiološka navodila ter tako zagotovimo položaj naše države kot varne turistične dežele, kar bi nam omogočilo, da čim več iztržimo iz te sezone,« je dodal.Turizem pri južnih sosedih predstavlja kar petino njihovega bruto domačega proizvoda, lani pa je to državo obiskalo rekordnih 21 milijonov turistov, a tega letos zaradi pandemije ne bo mogoče ponoviti.Lastnik verige hotelov in kampov Valmar je prav te dni objavil polletne rezultate, ki kažejo, da je družba v šestih mesecih ustvarila 134 milijonov kun prihodkov, kar je zaradi zaprtja hotelov med pandemijo 81 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Junija in julija so odprli 21 hotelov in drugih nastanitev ter vseh 15 kampov na osmih destinacijah ob Jadranu. Kot navajajo, imajo trenutno v svojih kapacitetah 30.000 gostov, kar je po njihovem mnenju glede na izzive, s katerimi se sooča turizem, kar uspešno.Valmar je zaradi epidemije operativne stroške znižal za 61 odstotkov in skrčil načrtovane naložbe. Te naj bi sprva dosegle 800 milijonov kun, a so jih znižali na 125 milijonov, prav tako so začasno zamaknili gradnjo nastanitvenega resorta Valmar Pinea Collection v Poreču.