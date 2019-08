Julija več brezposelnih kot junija

Ljubljana – Na zavodu za zaposlovanje je bilo konec julija registriranih 71.850 brezposelnih oseb, kar je 1,6 odstotka več kot junija in 5,5 odstotka manj kot v istem obdobju lani.



Takšna dinamika sezonskega povečanja brezposelnosti je, po zagotovilih zavoda, običajna za julij zaradi iztekov pogodb o zaposlitvah za določen čas. Na zavodu se je julija na novo prijavilo 6210 ljudi, kar je sicer kar polovica več kot junija, a hkrati 3,9 odstotka manj kot julija 2018, med njimi je 3821 takih, ki jim je prenehala pogodba za določen čas.



Prostih delovnih mest, ki so jih delodajalci sporočili zavodu v zadnjih sedmih mesecih, pa je bilo 90.182, kar je skoraj enako kot lani. Trenutno je največje povpraševanje po delavcih za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih, vzgojiteljih in pomočnikih vzgojiteljev, učiteljih in čistilcih, strežnikih in gospodinjskih pomočnikih v uradih, hotelih in drugih ustanovah.



V letošnjem letu je bilo na zavodu v povprečju prijavljenih 75.522 ljudi oziroma 5,8 odstotka manj kot lani. Več kot 52 odstotkov je dolgotrajno brezposelnih, kar 40 odstotkov je starejših od 50 let, skoraj tretjina registriranih pa je končala le osnovno šolo ali pa še tega ne.