Julija za polovico več tujih gostov kot lani

Več nočitev

Letošnji julij je bil po turističnem obisku in nočitvah boljši kot lanski, skupen rezultat v prvih sedmih mesecih letos pa zaostaja za tistim iz leta 2020. Bistveno več kot lani je bilo tujih gostov, med katerimi prednjačijo Čehi in Madžari. Skupaj je Slovenijo letos obiskalo 1,3 milijona turistov, ki so ustvarili skoraj štiri milijone nočitev.V Sloveniji je bilo julija 767.000 prihodov turistov, kar je dobrih 17 odstotkov več kot v tem mesecu lani. Pri tem je bilo tujih gostov za dve tretjini več kot lani, domačih pa malenkost manj. Med tujimi gosti se je prejšnji mesec glede na leto 2020 skoraj podvojilo število Čehov in Madžarov, polovico več je bilo tudi Avstrijcev. Po številu so bili med tujimi gosti na prvem mestu še vedno Nemi, pred Čehi in Madžari. Primerjava sedmih mesecev kaže, da je bilo skupnih prihodov za 15 odstotkov manj kakor lani.Julija se je za desetino povečalo tudi število nočitev. Slabo polovico so prispevali tuji gostje, ki pa jih je bilo za polovico več kot julija lani. Tudi tukaj izstopajo Čehi, Madžari in Avstrijci. Od januarja do julija pa je bilo nočitev za dobro desetino manj kot enakem obdobju lani.Najbolj obiskane so bile gorske občine – julija in v prvih sedmih mesecih. Za njimi so obmorske občine, ki so imele pol manj obiska. V Ljubljani se je število prihodov turistov julija glede na lani skoraj podvojilo v ostalih mestnih občinah pa povečalo za polovico, a skupen letošnji izplen še zaostaja za lanskim.Tudi pri prenočitvah s 35 odstotki vodijo gorske občine, a so takoj za njimi s 27 odstotki obmorski kraji. Ljubljana in druge mestne občine so imele 92- oziroma 40-odstotno rast števila nočitev. Med nastanitvami so najbolj priljubljeni hoteli, nato zasebne sobe, apartmaji, hiše in kampi.