FOTO:Jure Franko: »Televizija ne prenaša vzdušja«

»Kakšne so želje? Oskubiti dan, se ga da še bolj?« To je bil prvi odziv Jureta Franka na vabilo za pogovor v tej rubriki. Vendar kramljanje z njim, četudi na daljavo, ni bilo nič kaj oskubljeno. Nekdanji smučarski as, ki je v prvem slovenskem zlatem rodu, v katerem je navijače navduševal skupaj z Bojanom Križajem, Borisom Strelom in drugimi, med drugim skrbel za dobro voljo, ni izgubil smisla za humor. Tudi ko pronicljivo govori o resnih stvareh.Kaj pa so zanj oskubljeni dnevi, ki jih v zadnjih dveh mesecih, vsak po svoje, doživljamo vsi? »Dnevi so izgubili veliko barvitosti, ker ni dogajanja. Oskubljeni so barve dogajanja, ...