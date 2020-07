Pivčeva bo pojasnjevala po dopustu, varnostnike plačuje policija

Opozicija ostra do Pivčeve; po mnenju LMŠ in Levice mora odstopiti



Opozicijske LMŠ, SD, Levica in SAB so po medijskih objavah ostre do ministrice Aleksandre Pivec. Po mnenju LMŠ in Levice mora Pivčeva zaradi zlorabe položaja oz. kršenja zakonodaje odstopiti. Če se izkaže, da je lagala, tudi po oceni SD ne more biti več na funkciji. V SAB pa pravijo, naj se premier Janez Janša izreče glede kriterijev do ministrov. V zadnjih dneh je ministrica za kmetijstvo in predsednica DeSUS Pivčeva tarča očitkov glede gostovanja in plačila nočitev na dveh junijskih službenih obiskih, in sicer v Izoli ter v podjetju Vinakras. Predhodni preizkus o tej zadevi vodi tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK).

Jurša: Nenormalno je, da nekdo plačuje stroške za bivanje ministrice

Navedbe bo preverila tudi KPK

Vodja poslancev Desusaod ministrice in predsedniceter vpletenih pričakuje natančne informacije glede medijskih objav o ministričinih prenočitvah v izolskem hotelu na stroške izolske občine. »Če navedbe držijo, potem bo to zelo težak nahrbtnik predsednice pri njenem nadaljnjem vodenju stranke,« je ocenil Jurša. Televizija Slovenija je v četrtek poročala, da je občina Izola kmetijski ministrici Aleksandri Pivec ob junijskem službenem obisku plačala več prenočitev v tamkajšnjem hotelu. V kabinetu Pivčeve so pojasnili, da je bila ministrica od 12. do 14. junija gostja Občine Izola.Televizija pa je navajala, da se je menda obisk raztegnil v zasebnega in da naj bi s prvotno izdanega hotelskega računa izhajalo, da sta tam bivala tudi sinova Pivčeve.Ministrica Aleksandra Pivec bo na dodatna vprašanja v zvezi s svojim junijskim obiskom v Izoli odgovarjala po dopustu. Vprašanj pa je za zdaj kar nekaj. Med drugim enega odpira tudi pojasnilo policije, da stroški varnostnikov varovanih oseb bremenijo proračun policije.V telefonskem pogovoru za televizijo je med drugim pojasnila, da je bilo sprva res mišljeno, da bi prenočila v hotelu tudi sinova, a da sta na koncu spala pri prijateljih. V njuno nesojeno sobo sta se menda nastanila varnostnika.Ne glede na vsa pojasnila pa vodja poslanske skupine stranke, ki jo vodi Pivčeva, pričakuje odgovore.»Nenormalno je, da nekdo plačuje stroške za tako bivanje ministrice. Te plačuje ministrstvo,« je Jurša dejal za STA.O tem, ali bi morala Pivčeva odstopiti s položaja, če navedbe v medijih držijo, pa noče polemizirati. Na Pivčevo sicer v zadnjem času leti veliko očitkov. Zadnje mesece so zaradi tega trenja tudi v stranki, a se je vodstvo doslej poenotilo v podpori predsednici.To je v nekaj dnevih že drugi očitek Pivčevi glede plačila prenočitev na službenih obiskih. Protikorupcijska komisija namreč vodi tudi predhodni preizkus glede gostovanja Pivčeve na Krasu konec junija, ko je med drugim nastopila v videu zasebnega podjetja Vinakras. Pivčeva je pojasnila, da je stroške nastanitve zase in za svoja sinova plačala sama in da bo račun, če bo treba, pokazala pristojnim institucijam.Na KPK so danes v pisnem sporočilu pojasnili, da bo komisija sicer v okviru zadeve, ki jo vodi, preverjala sume vseh morebitnih kršitev določb zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.Okoliščine obiska ministrice v Izoli komisija še preverja, vendar pa glede na objave v medijih dodajajo, da v tem trenutku še ne morejo govoriti o kakršnih koli kršitvah v povezavi z določbami zakona o integriteti in preprečevanju korupcije o nasprotju interesov.