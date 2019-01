Jutri lahko zapade do 25 centimetrov snega 

Ponoči se bodo padavine širile proti vzhodu in do jutra že zajele vso Slovenijo. Dež bo tudi po nižinah prešel v sneg. FOTO: Jože Suhadolnik

Od torka naprej pa se že nakazuje nova možnost sneženja. FOTO: Reuters

Vremenoslovci za jutri zjutraj in dopoldne napovedujejo prvo obilno pošiljko snega, ki bo zajela celotno državo ter sosednje pokrajine., dežurni meteorolog na Agenciji RS za okolje (ARSO), je za Delo povedal, da bo snežiti začelo že ponoči, predvsem v severnih krajih ob meji z Avstrijo. »Padavine prihajajo s Sredozemlja, meja sneženja pa se bo spustila na okoli 1000 metrov,« pojasnjuje Arsov vremenoslovec. V Zgornji Savinjski dolini bo celo nekoliko nižja, v dolinah pa lahko na splošno pričakujemo od 2 do 5 centimetrov snega.V petek bo med 6. in 12. uro začelo snežiti v večjem delu države z izjemo nižin Primorske. V nižinah lahko po oceni Gregorčiča pričakujemo od 5 do 15 centimetrov snega, v višjih predelih Gorenjske in Notranjske celo do 25 centimetrov. Na severovzhodnem delu države lahko zapade do 10 centimetrov.V takih vremenskih razmerah je potrebno biti dodatno previden na cestah, zato se pravočasno odpravite na pot ter bodite pozorni na varno vožnjo po zasneženi cesti.Do popoldneva bo sneženje večinoma že ponehalo, ozračje se bo umirilo ter prehodno zjasnilo. Na Primorskem bo po nižinah deževalo, pihala pa bo večinoma zmerna burja. Več padavin lahko pričakujete na zahodu države, zgodaj popoldne pa bodo padavine od severa postopno ponehale. Najdlje bo deževalo v južnih krajih Slovenije. V petek zvečer lahko ponekod po nižinah pričakujete meglo, temperature pa bodo od -2 do 2 stopinj Celzija, na Primorskem od 3 do 7 stopinj Celzija.V soboto zjutraj bo delno jasno, nato se bo znova pooblačilo. Ponekod po nižinah lahko pričakujete tudi meglo. Čez dan se bo nato oblačnost razširila nad večji del Slovenije, burja na Obali pa bo postopoma slabela. Nedeljsko popoldne bo suho in hladno.»Do ponedeljka ni moč pričakovati poslabšanja, od torka naprej pa se že nakazuje nova možnost sneženja,« je še pojasnil dežurni vremenoslovec.