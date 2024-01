Jutri protestni zbori sodnikov in tožilcev zaradi plač

Do danes bi morala vlada in državni zbor uresničiti ustavno odločbo, ki je ugotovila protiustavno nesorazmerje med sodniškimi plačami in plačami funkcionarjev preostalih dveh vej oblasti. To se pričakovano – glede na zadnje napovedi koalicije – ni zgodilo, zato so sodniki napovedali protest. Pridružili se jim bodo tudi tožilci, ki bodo v četrtek za eno uro prekinili delo in s tem izrazili nestrinjanje z nespoštovanjem ustavne odločbe glede sodniških plač, saj so tudi njihove plače vezane na sodniške. »O nadaljnjih protestnih aktivnostih, ki bodo nedvomno sledile, če vlada oziroma državni zbor ne bosta upoštevala odločbe ustavnega sodišča, pa se bomo v okviru skupine, ki deluje v okviru Društva državnih tožilcev Slovenije, še pogovorili,« je za STA napovedala Mirjam Kline, ki začasno vodi generalno državno tožilstvo.

Protestni shodi sodnikov, zaradi katerih obravnave ne bodo odpovedane, temveč prekinjene, bodo jutri večinoma potekali na sedežih okrožnih in višjih sodišč. Protesti se bodo začeli ob 10. uri in bodo trajali predvidoma do ene ure.

»Če pa to ne bo zaleglo, bomo organizirali stavko. Ta sodnikom izrecno ni dovoljena, a tudi ne prepovedana – ne z zakonom ne z ustavo. To pravico pa priznava tudi posvetovalni svet združenja evropskih sodnikov,« je v nedavnem pogovoru za Delo povedal vrhovni sodnik in predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat.

Sodni svet je ob koncu leta z neuresničitvijo ustavne odločbe glede sodniških plač seznanil tudi predsednico evropske komisije Ursulo von der Leyen ter nekatere druge, tudi evropskega komisarja za pravosodje Didierja Reyndersa in predsednico evropskega parlamenta Roberto Metsolo.

Pripravljali pa naj bi tudi že zahtevo za način izvršitve ustavne odločbe na ustavno sodišče, prav tako naj bi bila v igri tudi možnost kolektivne tožbe, s katero bi protiustavno razliko v plačah terjali tudi za pet let nazaj.

V zadnjih tednih je pravosodna ministrica Dominika Švarc Pipan pripravila več predlogov za odpravo neustavnosti pri sodniških plačah – zadnji je predvideval približno 1000 evrov visok mesečni dodatek za vse sodnike –, a nobeden izmed njih ni imel podpore koalicije oziroma predsednika vlade Roberta Goloba, ki je poudaril, da si želi neustavnost odpraviti sistemsko v okviru reforme plač v javnem sektorju.

Ta rešitev naj bi bila tudi pri sindikalistih ostalih skupin dojeta kot parcialna, kar izhaja tudi iz parafiranega dogovora vlade in sindikatov javnega sektorja o uskladitvi plač v višini 80 odstotkov inflacije, ki drugim skupinam onemogoča ločene dogovore pred 13. septembrom.