Jutri prve letošnje padavine, tudi snežene

Po sončnem in suhem uvodu v letošnje leto bomo jutri dočakali prve padavine, napoveduje Arso . Že ponoči se bo povsod po državi pooblačilo, jutrišnja sobota bo predvsem popoldan in zvečer prinesla sneg.Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do 1, na Primorskem do 5 stopinj Celzija.Jutri bo oblačno. Dopoldne se bodo na zahodu začele pojavljati padavine, ki se bodo čez dan postopno širile proti vzhodu. Po nižinah bo sprva deloma deževalo, deloma snežilo, popoldne ali zvečer pa večinoma snežilo. Na Primorskem za popoldan napovedujejo zmerno burjo. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 5, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.V nedeljo bo sprva oblačno, ponekod na vzhodu bo lahko še rahlo snežilo. Čez dan se bo od zahoda začelo jasniti. Na Primorskem bo pihala zmerna burja, zlasti na severovzhodu pa veter severnih smeri. V ponedeljek bo večinoma oblačno in vetrovno.Območje visokega zračnega tlaka nad srednjo Evropo počasi slabi. Hladna fronta se čez zahodno Evropo pomika proti Alpam. Od vzhoda priteka k nam v nižjih zračnih plasteh bolj vlažen zrak.