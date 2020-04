Jutri se odpirajo knjižnice, v ponedeljek gostinski vrtovi

Starostniki gredo po novem lahko v trgovino kadar koli. FOTO: Mavric Pivk



Starosti ne bo več treba dokazovati

S predlaganimi spremembami vlada dopolnjuje izjeme, za katere ne velja prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev in pri katerih je ob upoštevanju navodil NIJZ mogoče zagotoviti minimalni stik med ponudnikom in potrošnikom ali je možnost okužbe manjša.Že jutri, 29. aprila, bo tako dovoljeno opravljati storitve nepremičninskega posredovanja ter dimnikarske storitve, ponovno bodo odprte knjižnice, galerije in muzeji.Od 4. maja pa bo mogoče opravljati tudi storitve izdelave in popravil na področju tekstilne, obutvene in usnjarske dejavnosti ter izdelava ključev, storitve na področjih fotografske dejavnosti, fotokopirnice, urarstvo in zlatarstvo ter strežba izključno na terasah in vrtovih gostinskih lokalov (na prostem).Za prodajalne bo določen enotni časovni okvir, ki je namenjen nakupom ranljivih skupin potrošnikov, in sicer od 8. do 10. ure. »Priporočamo pa, da ranljive skupine še vedno opravljajo svoje nakupe v času, ki je namenjen samo njim, ker druge skupine potrošnikov takrat ne opravljajo svojih nakupov. Zaradi postopnega sproščanja ukrepov starejši od 65 let lahko, enako kot druge ranljive skupine,, v preostalem delu obratovalnega časa prodajalne. Določba izkazovanja starosti se s tem odpravi,« sporoča vlada.