Jutri se začne predprodaja dijaških vozovnic

Avtobusni vozni redi bodo ob začetku šolskega leta deležni manjših prilagoditev, železniški pa ostajajo nespremenjeni. Predprodaja subvencioniranih dijaških vozovnic se začne 21. avgusta, so sporočili iz DUJPP.

Javni potniški promet bo v šolsko leto 2026/27 vstopil brez večjih sprememb. Avtobusni vozni redi bodo ponekod prilagojeni potrebam šol in lokalnih skupnosti, medtem ko železniške povezave ostajajo nespremenjene, je sporočila Družba za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP).

»Potnikom so še naprej zagotovljeni stabilni vozni redi, ustrezne zmogljivosti vozil in zanesljive povezave do izobraževalnih ustanov,« je dejal direktor DUJPP Miran Sečki. Priprave na novo šolsko leto so po navedbah družbe začeli že decembra lani.

Predprodaja dijaških vozovnic od 21. avgusta

Dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih bodo tudi letos na voljo subvencionirane vozovnice integriranega javnega potniškega prometa (IJPP).

Dijaki bodo lahko vloge oddali od 21. avgusta, študenti pa od 21. septembra. Vlogo je mogoče vložiti prek portala eUprava ali na prodajnem mestu ob predložitvi osebnega dokumenta. Po odobritvi je vozovnico mogoče kupiti tudi na portalu IJPP.

Nakup subvencioniranih vozovnic bo prebivalcem dodatno sofinanciralo 14 občin. Podrobnosti o cenah so objavljene v ceniku za leto 2026/27.

V začetku septembra so mogoče zamude

Ob začetku šolskega leta bodo ukinjeni začasni železniški peroni v Ljubljani, vsi vlaki pa bodo ponovno vozili na osrednjo železniško postajo in z nje.

Potniki lahko več težav pričakujejo na začasni lokaciji Avtobusne postaje Ljubljana ob Masarykovi cesti. Zaradi gradnje Potniškega centra Ljubljana, cestnih zapor in povečanega prometa so zlasti v prvih tednih septembra mogoče občasne zamude.

Na posameznih linijah po Sloveniji lahko pride tudi do začasne prezasedenosti vozil. Po izkušnjah prevoznikov se razmere običajno umirijo v drugem tednu, ko učenci in dijaki svoje poti uskladijo s šolskimi urniki.

DUJPP medtem nadaljuje vključevanje šolskih prevozov v javni linijski promet. Od začetka novih koncesij je bilo vanj po podatkih družbe vključenih 47 občin.