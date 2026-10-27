Jutri spet normalno proti Ljubljani: tretji pas šele jeseni 2027

Na odseku štajerske avtoceste med Domžalami in Zadobrovo bo od jutri ponoči promet proti prestolnici spet normalno tekel proti Ljubljani, prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru pa bo potekalo postopoma do konca tega tedna, so sporočili z Darsa. Pozimi bodo dela ustavili, nato pa se bo rekonstrikcija nadaljevala spomladi. Tretji prometni pas pa bo predvidoma vzpostavljen jeseni 2027, po zaključku vseh načrtovanih del.

S tem se, kot pravijo na Darsu, končuje pomembna faza obsežne rekonstrukcije avtoceste, v okviru katere urejajo tudi tretji prometni pas. Na smernem vozišču proti Ljubljani se je končala glavnina letošnjih rekonstrukcijskih del, kar omogoča odpravo njegove popolne zapore. Trenutno promet v obe smeri poteka po smernem vozišču proti Mariboru, in sicer po dveh začasnih prometnih pasovih v vsako smer. V noči na sredo bo promet proti Ljubljani preusmerjen nazaj na obnovljeno smerno vozišče, medtem ko bo prilagajanje prometne ureditve na smernem vozišču proti Mariboru potekalo postopoma, predvidoma do 30. oktobra. Med izvajanjem teh del bo promet proti Mariboru potekal po enem prometnem pasu.

Zimska faza del

Z začetkom novembra bo na celotnem odseku vzpostavljena nova začasna prometna ureditev, s katero projekt prehaja v tako imenovano zimsko fazo. V tem času se bodo dela nadaljevala predvsem ob robu avtoceste, zato bodo vzpostavljene zapore skrajno desnih oziroma odstavnih pasov v obeh smereh, hitrost vožnje bo omejena, so napovedali na Darsu.

V smeri Ljubljane bodo dela osredotočena predvsem na dokončanje montaže protihrupnih ograj in namestitev preostale prometne opreme. Na odseku med Domžalami in Sneberjami je zaključek teh del predviden do konca novembra, med Sneberjami in Zadobrovo se bodo dela predvidoma nadaljevala do sredine decembra.

V smeri Maribora bo med Zadobrovo in Domžalami predvidoma vso zimo vzpostavljena zapora odstavnega pasu, ki bo omogočila nadaljevanje del ob desnem robu vozišča. Ta bodo obsegala predvsem ureditev odstavnih niš, brežin in kamnitih zložb, izvedbo temeljev za portale prometne signalizacije ter prestavitev in ureditev komunalnih vodov.

Zaradi nadaljnjega poteka rekonstrukcije bo sredinski ločilni pas za zdaj urejen začasno. Prav tako bodo ostali začasno zaprti gradbiščni prehodi prek sredinskega ločilnega pasu, ki jih bo izvajalec potreboval pri nadaljevanju del v prihodnjem letu.

Nadaljevanje del spomladi

Rekonstrukcija štajerske avtoceste med Domžalami in Zadobrovo se bo nadaljevala tudi prihodnje leto. Najprej je predvidena zapora prehitevalnih pasov zaradi dokončne ureditve sredinskega ločilnega pasu, nato pa še zapora smernega vozišča proti Mariboru, kjer bo izvedena celovita rekonstrukcija vozišča.