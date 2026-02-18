Jutri uradni začetek volilne kampanje

Predvolilno dogajanje zadnjih tednov je že dodobra razgrelo ozračje na političnem parketu, v četrtek pa se bo iztekel rok za vložitev kandidatnih list. Hkrati bo stekla tudi uradna volilna kampanja. Politični akterji bodo imeli mesec dni časa za prepričevanje volivcev, ti pa bodo nato odločili o novi sestavi DZ. Neformalna kampanja sicer teče že od začetka leta.

Za volilno kampanjo glede na zakon, ki jo ureja, štejejo vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande, katerih namen je vplivati na odločanje volivk in volivcev. To so zlasti propaganda v medijih, elektronskih publikacijah in z uporabo telekomunikacijskih storitev, plakatiranje ter javni shodi.

Volilne račune odprlo 18 organizatorjev

Da bodo volivci tudi tokrat izbirali med kar nekaj listami, pa je mogoče sklepati tudi po številu posebnih transakcijskih računov, ki so jih morale odpreti vse stranke, ki nameravajo vstopiti v volilno tekmo. S posebnih transakcijskih računov morajo poravnati vse stroške kampanje. Volilne račune z namenom kandidature na volitvah v DZ je odprlo 18 organizatorjev volilne kampanje. Med njimi so vse stranke, ki imajo poslance v DZ, torej Gibanje Svoboda, SDS, SD, NSi (ki bo nastopila s SLS in Fokusom Marka Lotriča), Levica (ki nastopa skupaj z Vesno), Demokrati Anžeta Logarja, Suvereni in Mi, socialisti.

Prav tako so račune odprli Prerod – Stranka Vladimirja Prebiliča, Piratska stranka, Resnica, Zeleni Slovenije, SNS, Stranka generacij, Karl Erjavec – stranka Zaupanje, Glas upokojencev Pavla Ruparja, Nič od tega (ki bo s stranko Za zdravo družbo in več drugimi akterji nastopila kot Alternativa za Slovenijo) in Stranka slovenskega naroda (ki bo nastopila z Zedinjeno Slovenijo kot Koalicija zedinjenega naroda).

Račun je sicer odprla tudi Neodvisna stranka Pomurja, ki pa, kot so za STA pojasnili v stranki, je upala na morebitno oblikovanje skupne liste še s kom in samostojno ne bo nastopila na volitvah.

Za financiranje volilne kampanje imajo stranke več možnosti. Sredstva lahko prenesejo s svojih rednih strankarskih računov, na katere sicer stranke, ki so na zadnjih volitvah pred štirimi leti dobile vsaj odstotek glasov, prejemajo tudi proračunska sredstva. Stranke pa lahko prejemajo tudi donacije fizičnih oseb, a največ v višini desetih povprečnih bruto plač. Pravne osebe pa skladno z zakonodajo kampanje ne smejo financirati. C. R.