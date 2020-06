FOTO:K zahodnim sosedom spet lahko na kavo in po nakupih

Kdo iz Italije sme v Slovenijo

Nova Gorica – Medtem ko je vstop v Italijo za slovenske državljane povsem sproščen, pa omejitev v nasprotni smeri še naprej velja. »Spremenilo se je to, da je Italija odpravila obvezno 14-dnevno karanteno za evropske državljane, ki prihajajo v njihovo državo. Zdaj gremo brez težav na italijansko stran kupit kavo ali po nakupih, medtem ko omejitve za italijanske državljane, ki želijo v Slovenijo, ostajajo,« je povedalaiz novogoriške občine.Po včerajšnjem srečanju slovenskih in italijanskih predstavnikov institucij za javno zdravje, ki sta epidemiološko sliko v obeh državah ocenila kot ugodno, je po za v soboto napovedanem srečanju zunanjih ministrovinpričakovati tudi odpravo omejitev s slovenske strani.Italijanski turisti so za našo državo zelo pomembni gostje. Po podatkih Slovenske turistične organizacije je Slovenijo lani obiskalo več kot pol milijona Italijanov, ki so ustvarili skoraj 1,3 milijona prenočitev, kar jih po številu uvršča takoj za Nemce. Italijanski turisti s povprečno porabljenimi 143 evri na dan imajo tudi nadpovprečno visoko potrošnjo.Slovenska vlada je s posebnim odlokom, ki ureja ukrepe za preprečevanje širjenja pandemije covida-19 na mejnih prehodih, prejšnji teden razširila seznam izjem za evropske državljane, ki vstopajo v Slovenijo. Tega sicer sproti posodablja. Slovensko mejo lahko prehajajo vsi slovenski državljani in tisti, ki imajo v Sloveniji stalno bivališče.Enako velja tudi za hrvaške in madžarske državljane, saj imamo s tema sosednjima državama sklenjena posebna sporazuma. Izjeme, ki jim v naši državi ni treba v karanteno, so tudi evropski državljani, ki prihajajo kot delovni migranti, imajo otroke v slovenskih šolah, so lastniki nepremičnin pri nas ali če imajo turistično rezervacijo za prenočitev.Omejitve tudi ne veljajo za izvajalce gospodarskih dejavnosti, ki pa morajo v primeru večdnevnega bivanja predložiti določena zdravstvena in druga potrdila. Skozi Slovenijo lahko potujejo tudi turisti, ki želijo na Hrvaško, ni pa dovoljen vstop italijanskemu državljanu, ki bi – kot smo neuradno izvedeli – nameraval po letne gume, ki mu jih hrani serviser v Sloveniji.