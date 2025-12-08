  • Delo mediji d.o.o.
    Slovenija

    Kabinet premiera: Poseg Pirc Musarjeve nedopusten

    V kabinetu so se odzvali na izjavo urada predsednice, da je izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.
    Golobov kabinet se je odzval potem, ko je Pirc Musarjeva po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila tako Tanjo Fajon kot Goloba. FOTO: Blaž Samec/Delo
    Golobov kabinet se je odzval potem, ko je Pirc Musarjeva po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila tako Tanjo Fajon kot Goloba. FOTO: Blaž Samec/Delo
    STA
    8. 12. 2025 | 21:03
    8. 12. 2025 | 21:03
    2:41
    Javni poseg v postopek izbire veleposlanikov je nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so danes za STA sporočili iz kabineta premiera Roberta Goloba. S tem so se odzvali na izjavo urada predsednice, da je predsednica republike Nataša Pirc Musar izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta.

    image_alt
    Pobuda, ki je znova razkrila neusklajenost slovenske diplomacije

    Postopek na vladi poteka pod oznako tajnosti, zato je javni poseg v postopek izbire nedopusten in v nasprotju z dosedanjo prakso izbire veleposlanikov, so sporočili iz kabineta.

    Poudarili so, da je razmejitev med pristojnostjo izbire in pristojnostjo posvetovanja lahko predmet pogovorov in usklajevanj, vsekakor pa ne javnih.

    image_alt
    Premier Golob: Ravnanje predsednice je neodgovorno in nedržavotvorno

    »Javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno«

    »Tajnost postopkov imenovanja veleposlanikov je ključnega pomena tako za ohranitev integritete kandidatov za veleposlanike v državah, kamor so napoteni, kot tudi za integriteto države, ki jih v tujino pošilja,« so sporočili.

    Ob tem so zagotovili, da vsi predlagani kandidati izpolnjujejo vse zakonske in druge pogoje za imenovanje ter da je zato »javno poseganje za odklonitev kogarkoli od njih neprimerno«.

    Navedli so še, da zakon o zunanjih zadevah v 17.a členu določa, da predlog za postavitev veleposlanika pripravi zunanji minister oziroma ministrica, vlada pa določi predlog za postavitev veleposlanika po posvetovanju s predsednikom oziroma predsednico republike.

    image_alt
    Pri predsednici pravijo, da ne sledijo Golobu

    Predsednica pričakuje, da jih vlada ne bo uvrstila na naslednjo sejo

    Kabinet se je odzval potem, ko je predsednica Pirc Musar po navedbah njenega urada izrazila resne zadržke do postavitve štirih kandidatov na veleposlaniška mesta, o čemer je že obvestila zunanjo ministrico Tanjo Fajon in Goloba. Predsednica pričakuje, da vlada teh imen ne bo uvrstila na naslednjo sejo.

    Kot so danes še sporočili z urada predsednice, mora zasedba veleposlaniških mest prvenstveno temeljiti na profesionalnih merilih in integriteti kandidatov ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev. »Politične povezave in osebne želje pri izbiri kandidatov ne morejo in ne smejo biti prevladujoči dejavnik,« so dodali.

    Nataša Pirc MusarRobert GolobTanja Fajonveleposlanikzunanja politika

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

