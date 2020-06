Podrobnosti glede turističnih bonov v začetku prihodnjega tedna

​Novih okužb ni niti v Mariboru

Ljubljana – Vlada je na podlagi zadnje ocene, epidemiološke slike in na podlagi dvostranskih dogovorov sklenila, da Avstrijci lahko brez zadržkov pridejo v Slovenijo. Omejitve ne bo več od polnoči dalje. Doslej je to veljalo le za Hrvaško in Madžarsko.Z današnjim dnem se za slovenske državljane odpravljajo omejitve na mejnih prehodih z vsemi sosednjimi državami. Z včerajšnjo odločitvijo avstrijske zvezne vlade, da odpravi nadzor na meji ter zdravstveni nadzor na mejah z Nemčijo, Liechtensteinom, Švico, Slovaško, Slovenijo, Češko in Madžarsko, slovenskim državljanom ob vstopu v Avstrijo ne bo več potrebna obvezna samoizolacija ali potrdilo o neokuženosti z novim koronavirusom.Slovenska diplomacija je v zadnjem mesecu na vseh ravneh vložila zelo veliko truda za odpravo omejitev za potovanja slovenskih državljanov v sosednje države, k čemur je gotovo pripomogla tudi ugodna epidemiološka slika v Sloveniji.Proces sproščanja ukrepov in prehajanja meje za slovenske državljane tudi v druge države Evropske unije se nadaljuje. S 15. junijem bodo lahko slovenski državljani vstopili med drugim tudi v Grčijo, Belgijo, Češko in Nizozemsko.Vlada je opravila tudi celovito razpravo o turističnih bonih. Končna odločitev bo v začetku prihodnjega tedna. Kacin je pojasnil še, da je bila razprava o tem zelo celovita, ni pa odločitve, ki naj bi jo sicer po napovedih danes že sprejeli. Finančna uprava opravlja še zadnja dejanja, da se bodo turistični boni začeli uporabljati v praksi.Skrajni datum začetka uporabe bonov je 19. junij, morda že prej, 15. junij.Dober glas seže v deveto vas, slaba vest pa pride do vsakega ušesa,« je glede turistične ponudbe s povišano ceno za plačnike z boni poudaril Kacin.Sklenil je, da poziv »ostanimo doma« ni več aktualen, razen za 42 nesrečnikov iz Maribora, ki morajo biti v karanteni.Med 42 ljudmi, ki so v karanteni zaradi stika z obolelim mariborskim osnovnošolcem, za zdaj ni novih okužb, je pojasnil Kacin. Vsi v karanteni se počutijo dobro in se samoopazujejo. Vir okužbe ni znan, saj ni mogoče z gotovostjo ugotoviti, od kod je okužba prišla.Medtem ko je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) sporočila, da se dnevno po svetu še vedno okuži več kot 100.000 ljudi, zadnje žarišče pa je Latinska Amerika, v Sloveniji včeraj ob 828 testiranjih niso odkrili nove okužbe, prav tako ni bilo nobene smrtne žrtve.