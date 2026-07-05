Jelko Kacin: Za obrambo Slovenije je dobro le najboljše, to pa ponuja Izrael

Jelko Kacin v podkastu Moč politike govori o razliki med hitro osamosvojitvijo in dolgotrajno demokratizacijo države. Ob tem poudari, da je bil prehod v samostojnost zgodovinsko kratek, medtem ko je demokracija po njegovem »proces, ki zahteva svoj čas, zahteva nove generacije, zahteva nove prakse«.

Začetni del pogovora je namenjen državni proslavi ob obletnici osamosvojitve, kjer Kacin opisuje organizacijske zaplete, simbolni pomen zastave in odzive občinstva na žvižge predsednici republike Nataši Pirc Musar. Pri oceni dogodka ostaja zadržan: slovesnost bi po njegovem lahko bila krajša in izvedbeno močnejša, a glede na kratek čas meni, da je uspela dostojno obeležiti praznik.

V nadaljevanju se dotakne še afere Black Cube, predvsem pa odnosov Slovenije z Izraelom in zaostanka Slovenije pri obrambnih zavezah do Nata. Kacin opozarja, da je država pri obrambni verodostojnosti zamudila preveč in da brez resnih vlaganj ne more biti enakovredna zaveznica v kolektivni obrambi.