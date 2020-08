Kacin in Hojs o aktualnem stanju glede covida-19 v Sloveniji

Ob polnoči se je iztekel rok, do katerega so se lahko slovenski turisti, ki so dopustovali na Hrvaškem, vrnili v Slovenijo, ne da bi jih po vstopu v državo čakala obvezna 14-dnevna karantena. Slovenija je namreč Hrvaško prejšnji teden zaradi poslabšane epidemiološke slike uvrstila na rdeči seznam. S hrvaške turistične skupnosti so že včeraj poročali o upadu slovenskih gostov minuli konec tedna, rdeča Hrvaška pa bo dodaten udarec za turistične agencije.