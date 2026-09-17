Kacin, Možina, Pesek ... Znani so vladni predstavniki v muzeju osamosvojitve

Za sedež Muzeja slovenske osamosvojitve so določili stavbo na Metelkovi 6, kjer delujejo nevladniki. FOTO: Uroš Hočevar

Vlada je na današnji seji v svet javnega zavoda Muzej slovenske osamosvojitve imenovala svoje predstavnike.

Jelko Kacin, Tomaž Kladnik, Jože Možina, Igor Omerza, Rosvita Pesek in Andreja Valič Zver so imenovani za dobo štirih let od ustanovitvene seje sveta zavoda, z možnostjo ponovnega imenovanja, so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Vlada je Muzej slovenske osamosvojitve znova ustanovila na seji 23. junija. Za direktorja zavoda je bil imenovan Jože Dežman.

Kaj lahko pričakujemo?

Upokojeni diplomirani obramboslovec in politolog Kacin ima dolgoletne izkušnje na najvišjih političnih, državnih in mednarodnih funkcijah. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, zaradi sodelovanja pri delovanju državnih institucij v času oblikovanja in razvoja samostojne Slovenije predstavlja kandidata z bogatimi izkušnjami in dobrim poznavanjem procesa slovenske osamosvojitve ter njenega mednarodnega uveljavljanja.

Kladnik je doktor zgodovinskih znanosti, izredni profesor za sodobno zgodovino ter polkovnik Slovenske vojske z več kot 37 leti izkušenj na področju vojaške zgodovine, izobraževanja, raziskovanja in varovanja vojaške kulturne dediščine. Kot načelnik Vojaškega muzeja Slovenske vojske je vodil in usmerjal dejavnosti ohranjanja vojaške kulturne dediščine, sodeloval pri pripravi muzejskih standardov ter pri obnovi Kadetnice v Mariboru.

Doktor zgodovine, dokumentarist, novinar in televizijski ustvarjalec Možina več kot tri desetletja deluje v slovenskem medijskem prostoru, kjer se je uveljavil predvsem kot avtor in režiser dokumentarnih filmov ter dokumentarnih televizijskih serij. Njegova serija Pričevalci predstavlja eno najobsežnejših zbirk zgodovinskih pričevanj v Sloveniji.

Omerza je magister ekonomije z izkušnjami na finančnem, gospodarskem in javnoupravnem področju. Njegovo poznavanje političnega in gospodarskega ozadja osamosvojitvenih procesov ter neposredne izkušnje z vodenjem ključne finančne institucije v času nastajanja države predstavljajo pomembno referenco za sodelovanje v svetu Muzeja slovenske osamosvojitve.

Peskova je doktorica zgodovinskih ved, novinarka, komentatorka in prepoznavna poznavalka procesov demokratizacije in osamosvojitve Slovenije. Na Radioteleviziji Slovenija deluje od leta 1990. Zaradi poglobljenega poznavanja obdobja demokratizacije in osamosvajanja, dolgoletnih izkušenj pri predstavljanju teh vsebin v javnem prostoru ter akademske usposobljenosti na področju zgodovine lahko pomembno prispeva k strokovnemu delovanju in razvoju muzeja.

Valič Zverova je doktorica znanosti s področja sodobne zgodovine, dolgoletna direktorica, raziskovalka in vodstvena delavka z izkušnjami na področju javnih institucij, zgodovinopisja ter delovanja v državnih in mednarodnih organizacijah. V sporočilu za javnost je izpostavljeno njeno strokovno znanje s področja prava, delovanja javnih institucij ter varovanja demokratične dediščine.