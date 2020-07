Če se bo trend nadaljeval, se bodo razmere avgusta umirile

Vladni govorec Jelko Kacin FOTO: Voranc Vogel/Delo

Vlada o povečanju učinkovitosti vročanja odločb

Včeraj so v Sloveniji odkrili še 19 okužb z novim koronavirusom , skupno tako že 1897. Novosti v zvezi s širjenjem virusa bo na novinarski konferenci predstavil vladni govorecRazmere so zaskrbljujoče zlasti v Hrastniku , kjer so danes odkrili še štiri nove primere, med njimi sta dva oskrbovanca doma starejših, ena zaposlena v omenjenem domu in en občan, kar pomeni, da je trenutno v tej občini že 23 aktivno okuženih ljudi, od tega deset v domu starejših, pet oskrbovancev in pet zaposlenih, je danes za STA povedal župan. V domu starejših so že vzpostavili rdečo cono.Najprej je Kacin spomnil na sveže podatke: včeraj 1032 testiranj, 1112 dan prej, v obeh dneh po 19 okužb, v bolnišnicah 18 pacientov, eden še vedno potrebuje intenzivno nego. V zadnjih dneh se kopičijo okužbe v obstoječih žariščih, je poudaril Kacin, številni in na novo odkriti primeru so osebe, ki jim je bila odrejena karantena ali samoizolacij. Kljub temu, kot je dodal, ukrepi karantene niso le črke na papirju, ampak sistem, ki deluje vse bolj učinkovito in kaže rezultate. »Virus ostaja med nami, kroži in se razširja, epidemiologi pa še vedno opozarjajo, da največji viri okužb ostajajo zabave, slavja in obletnice.«z ministrstva za zunanje zadeve, tudi namestnica Jelka Kacina, je povedala, da se razmere umirjajo, ljudje se vse bolj zavedajo pomena izvajanja ukrepov in odločb. Danes v Sloveniji opravljenih 380 nadzorov spoštovanja odločb o karanteni, skupno število tako že 4527. Včeraj kar 344 oseb spoštovalo odločbo, v 16 primerih osebe v času niso bile navzočih na navedenem naslovu. V 12 primerih so ljudje navedli napačen oziroma lažen naslov, le v enem primeru oseba ni odprla vrat, v sedmih primerih osebe v večstanovanjskih objektih niso mogli najti. Vse te številke se zmanjšujejo.Ta teden so inšpektorji opravili tudi dodatne nadzore oseb, ki so jih že prej preverjali, takih primerov je bilo več kot 160.Prekrškovnih postopkov je za zdaj 182; zagrožena globa znaša od 400 do 4000 evrov. Štirim tujim državljanom so neposredno izdali plačilne naloge v znesku po 400 evrov. če napačen ali lažen naslov, ukrepa policija. V teku so tudi postopki za gospodinjstva (11 postopkov) in za pravne osebe (13). Inšpektorji vedno najprej odredijo odpravi nepravilnosti, ob ponovljenem nadzoru pa izrečejo globo.Za petek predviden nadzor Fursa, ki bo ugotovitve predal zdravstvenemu inšpektoratu, je napovedala Špela Horjak. Če bodo trendi vzdržali, se bodo okužbe do avgusta umirile.Vlada RS je danes po Kacinovih besedah razpravljala o ukrepih, s katerimi bi povečala učinkovitost izdajanja, vročanja in tudinadzorovanja spoštovanja karantenskih odločb. Vlada bo tudi dopolnila sezname nevarnih (rdečih) in varnih (zelenih) držav. Kaže pa se, je dodal Kacin, da je ljudje vse bolj spoštujejo karantenske odločbe, tudi nadzor je boljši. Vlada se je ukvarjala še z načrtovanjem ukrepov jeseni, ko bo po pričakovanjih okužb več, zlasti med starejšimi.NIJZ ugotavlja, da smo dosegli pomemben mejnik pri širjenju okužbe: ena oseba okuži 0,84 nove osebe, kar pomeni, da širjenje ni več tako hitro kot v času epidemije. Prej je ena oseba okužila kar dve. Na Hrvaškem je prej ena osebe okužila sedem drugih, zdaj je to število 1,11.Primorsko-goranska županija za zdaj varna, tudi regije blizu Slovenije, obmorske so na rumenem območju, na rdečem pa še naprej mesto Zagreb in severo-vzhod države.Srbiji je pri soočanju zdaj priskočila EU, ki bo sofinancirala dodatne uslužbence.