Od ponedeljka dovoljeno zbiranje do 500 oseb

Vlada je na seji sprejela sklep, da je od ponedeljka dalje dovoljeno zbiranje do 500 oseb, seveda ob upoštevanju ustrezne razdalje med osebami in drugih zdravstvenih navodil, ki jih priporoča Nacionalni inštitut za javno zdravje, je povedal vladni govorec Jelko Kacin.



Navedel je primer neke športne prireditve. To namreč ne pomeni, da je lahko na dogodku 500 gledalcev, ampak je treba upoštevati skupno število oseb, torej tudi igralcev in osebja.

Javni prevoz

Spremenijo se tudi pravila glede javnega prevoza potnikov v Sloveniji. V skladi z drugimi pravili, ki veljajo med Slovenijo in drugimi državami, se omogoča prevoz v mednarodnem prometu, kar pomeni, da lahko v kratkem v Sloveniji pričakujemo tudi turistične avtobuse. Kacin je pojasnil, da bo treba še uskladiti določena pravila, da na poti do Slovenije ne bo veljal en režim, nato pa pri nas drugi.

Ukinitev klicnega centra

Z jutrišnjem dnem se ukinja vladni klicni center, v katerem so od 9. marca do danes prejeli več kot 50.000 klicev ljudi, ki so iskali informacije o koronavirusu in bolezni covid-19. Glavni cilj centra je bil zagotoviti pravi odgovor na prav vsako vprašanje, za vsebinske odgovore so skrbeli študenti medicine kot tudi strokovnjaki s številnih ministrstev, je pojasnil Kacin. Prvi obraz centra je bila prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., specialistka infektologinja, ki je na številna vprašanja odgovarjala tudi prek medijev. Tako so v klicnem centru blažili stisko ljudi, zato, kot je pojasnil Kacin, sodelujočim v centru predsednik republike Borut Pahor podeljuje nagrado Jabolko navdiha.