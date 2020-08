Kacin: Uvedba karantene za vrnitev iz Hrvaške ta konec tedna

Preberite še:



Število okužb z novim koronavirusom je po danes objavljenih podatkih včeraj zraslo za 27, umrl ni nihče. Doslej so v Sloveniji potrdili skupno 2456 primerov okužb, umrlo je 129 obolelih. Dvanajst novih okužb iz Hrvaške Pri okužbah znova prevladuje uvoz, podarja govorec vlade. »Od 27 današnjih okužb v Sloveniji jih je dvanajst iz Hrvaške, po dva iz Avstrije in Bosne in Hercegovine ter po eden iz Kosova in Španije,« pravi Kacin, ki je predstavil tudi več grafičnih prikazov (glej video), kako se število okuženih giba na Hrvaškem.Podaril je, da je največ okužb tam, kjer je največ nočnih lokalov, predvsem na otoku Pag in kraju Zrće. Ostala žarišča so še Vodice, Biograd na Moru in Makarska. »Zlasti okuženi z zabav nočejo razkriti ostalih sodelujočih na zabavah, zato sklepamo, da je okuženih še več, ki se nam izmuznejo in virus širijo med domačimi in sodelavci,« opozarja vladni govorec»Vlada razmišlja o vseh smereh. Upoštevati želimo poglede iz različnih zornih kotov za kompromis, da bodo ukrepi ustrezni danemu stanju,« pristavlja Kacin. »Vlada ne želi hiteti. Ukrepi bodo znani v četrtek zvečer, ljudje pa bodo imeli dovolj časa za vrnitev. Verjetno v noči na nedeljo ali v noči na ponedeljek.«Na Hrvaškem naj bi bilo trenutno okoli 160.000 slovenskih turistov. »Najbolj sporna je starostna skupina od 15 do 34 let, ki se udeležuje nočnih zabav.«