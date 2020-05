Kacin zavrača očitke na račun dela slovenske diplomacije

Preberite tudi: Kadrovska in prostorska stiska ne dopuščata vrnitve vseh učencev v šole

S Hrvaško še tehnični dogovori

Kacin: Politika nad stroko

Vprašanja Jelku Kacinu so se nanašala na ne/odpiranja državnih meja, a so zavila tudi v smer, v kateri je dejal, da je vrnitev učencev v šole politični kompromis.



»Stroka vedno pove samo svoje strokovne poglede, stroka nikoli ne odloči. Ne misliti, da je stroka odločila o tem, da bomo nosili maske. Ne, stroka je o tem samo razpravljala. Nekoč vam bom razkril, kdo je bil tisti, ki se je odločil za maske pri nas,« je povedal. »Vsaka odločitev, ki jo sprejme vlada, je politična odločitev, ne gre drugače.«



»Zato pač govorim o tem, da je življenje tako, kot je. Je veliko bolj realno, nekoč sem velikemu delu strokovnjakov rekel, da si želim, da bi malo manj meditirali in več priporočili in tudi kaj odločili.« V. U.

Slovenije zaenkrat ni niti na grškem seznamu

Slovenija aktivno dela v smeri odpiranja meja s sosednjimi državami, je na današnji vladni novinarski konferenci izjavil vladni govorec. A končno odločitev o tem suvereno sprejme vsaka posamična država, je spomnil. V turizmu se medtem še vedno obeta odpiranje velikega dela preostalih turističnih kapacitet s prihodnjim tednom.Glede dogovarjanja Slovenije o prehajanju meja z drugimi državami je Kacin na današnji vladni novinarski konferenci zavrnil očitke na račun dela slovenske diplomacije. »Slovenija je zelo proaktivna, diplomacija je vzpostavila neposredne stike,« je zatrdil. Po njegovih besedah »nimamo težav s sosedi«.V zvezi z Avstrijo je Kacin ocenil, da je bilo »sporočil z naše strani dovolj«. Spomnil je, da se prehajanje nemško-avstrijske meje za turiste predvideva šele s 15. junijem, ocenil pa je tudi, da je odpiranje meja Avstrije z drugimi državami – Češko, Slovaško in Madžarsko – bolj črka na papirju kot dejansko stanje.Danes bo sicer direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravjepo telefonu govoril z avstrijskimi kolegi, predviden je tudi telefonski pogovor ministrov za notranje zadeve Slovenije in Avstrije,inSlovenija trenutno s Hrvaško dogovarja tehnični dogovor med policijama. Nazadnje je Ljubljana hrvaškim kolegom poslala osnutek in sedaj pričakuje odgovor Zagreba.Kacin je ob tem dodal, da so s Hrvaško »stvari v veliki meri že sproščene«, problem pa je želja Hrvatov, da ob prehodu meje tujci navedejo lokacijo, na kateri se bodo zadrževali, ter telefonsko številko, da bi jih lahko obveščali v primeru novega izbruha covida-19. »Za standarde v Sloveniji je to nesprejemljivo, Slovenci so prepričani, da jim ni treba dajati takih informacij osebnega značaja. A to so novi covid standardi, na katere se bo treba privaditi,« je opozoril govorec.Z Madžarsko lahko premik po Kacinovih besedah pričakujemo »zdaj zdaj«, NIJZ je v stikih z madžarsko stranjo.Predstojnik centra za nalezljive bolezni pri NIJZje sicer potrdil, da je epidemiološka slika, upoštevajoč kazalec 14-dnevne kumulativne pojavnosti na 100.000 prebivalcev, tako v Sloveniji kot v vseh sosednjih državah z izjemo Italije ugodna. Ta kazalnik in število opravljenih testiranj NIJZ upošteva pri pripravi tedenske ocene epidemiološkega stanja v soseščini.Je pa poudaril, da možnost uvoženih primerov novega koronavirusa ostaja realnost. Zato strokovnjaki zagovarjajo postopno liberalizacijo.Kacin je sicer komentiral tudi dejstvo, da Slovenije zaenkrat ni na seznamu držav, za katere grške oblasti predvidevajo možnost liberalizacije vstopa v državo. Poudaril je, da v javnosti kroži začasen in neuraden seznam. »Ko bo potrjen in bo postal uraden, pričakujemo, da bo na njem tudi Slovenija,« je pojasnil. Nenazadnje je Slovenija že na seznamu držav, katerih državljani bodo lahko od 9. junija pripotovali v Ciper, Grčija in Ciper pa predstavljata »nekakšen paket«.Slovensko veleposlaništvo v Atenah je sicer v stikih s tamkajšnjimi oblastmi. »Zadnji stiki z ministrstvom za zunanje zadeve so izrazito pozitivni,« je zatrdil Kacin in dodal, da je tudi letos moč pričakovati čarterske polete z Brnika na grške otoke.Kacin se je dotaknil tudi vprašanja odpiranja preostalih turističnih kapacitet, denimo večjih hotelov in zdravilišč. Pričakuje, da bo več na to temo v naslednjih dneh povedalo gospodarsko ministrstvo, a zaenkrat velja, da naj bi se vsaj dobršen del preostalih turističnih kapacitet sprostil čez en teden, torej 1. junija.Glede zdravilišč pa je pojasnil, da trenutno ostaja en velik zadržek – v primeru uporabe bazenov za potrebe športnih plavalcev namreč velja, da uporaba tušev ni dovoljena. Kako se bo to urejalo v primeru zdravilišč, še ni jasno.