FOTO:Kadar čutijo, da so ženske, a imajo telo moškega, na operacijo v Beograd

Slovenija je država z dobro zdravstveno skrbjo za transspolne osebe, ki trpijo za spolno disforijo, kakor se strokovno imenuje kronično trpljenje zaradi neusklajenosti psihološkega spola s telesnim spolom. Postopke celovite medicinske pomoči transspolnim osebam krije javna zdravstvena blagajna (ZZZS), kar v drugih državah ni samoumevno. Pomoč dobijo že otroci in mladostniki, polnoletni pa se lahko odločijo za hormonsko terapijo in tudi operacijo genitalij v Beogradu. Na 30 tisoč rojenih ena transspolna osebaV Evropi je 1,5 milijona registriranih transspolnih oseb, v ZDA in Kanadi še 1,4 milijona. Slovenija takšnega registra ...

Celoten članek je na voljo našim naročnikom. Vabimo vas, da to postanete in zakupite dostop do vsebin po vaši meri.

Prijava za obstoječe uporabnike Obstoječi uporabniki Delovega digitalnega paketa se prijavite za celovit dostop do vsebin:

Prijava

Hitra SMS-koda Enostavni dostop do vsebin brez registracije: pošljite SMS z vsebino: DELO1 za enodnevni dostop do digitalnega Dela (1,40 EUR) ali DELO7 za tedenski dostop do Dela (8,40 EUR) na številko 6611. Prejeto kodo prepišite tukaj in takoj boste imeli aktiven dostop: Prijava s hitro kodo

Vaša SMS-koda ni veljavna. Storitev je na voljo uporabnikom Telekoma in A1. Na tej napravi bo dostop omogočen takoj. Na ostalih vaših napravah se lahko prijavite z uporabniškim imenom, ki je sestavljeno iz telefonske številke s predpono gsm_ (primer: gsm_040123456). Zadnje prejeto SMS-geslo je vaše geslo za vstop. Brez skrbi: nakup je enkraten in ga ne bomo samodejno obnavljali.