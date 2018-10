Šarčeva vlada bo še ta teden razrešila direktorja policije Veličkega

Ljubljana – Po le nekaj mesecih dela v pisarni generalnega direktorja policije bo Simon Velički moral še ta teden položaj zapustiti. Že na četrtkovi seji vlade bo notranji minister Boštjan Poklukar predlagal zamenjavo. Neuradno naj bi kot vršilka dolžnosti policijo vodila dosedanja namestnica generalnega direktorja Tatjana Bobnar, ki velja za cenjeno in strokovno.



Simon Velički je prvi mož policije postal januarja, ko je njegov predhodnik Marjan Fank odšel v pokoj. Sprva je bil le vršilec dolžnosti, aprila, proti izteku mandata, pa je Cerarjeva vlada na predlog nekdanje notranje ministrice Vesne Györkös Žnidar pohitela z imenovanjem, čeprav je bilo najprej rečeno, da bodo imenovanje generalnega direktorja policije prepustili novi vladi oziroma ministru.



Po naših informacijah naj bi direktorski položaj začasno prevzela Tatjana Bobnar, ki je bila namestnica že trem generalnim direktorjem: Stanislavu Vrečarju, Marjanu Fanku in zdaj še Veličkemu. Bobnarjeva bo tako (začasno) postala prva ženska na najvišjem položaju v policiji. Ali bo tudi kandidirala za generalno direktorico, po naših informacijah še ni sprejela dokončne odločitve.



Velički je ravno v ponedeljek za svojega namestnika imenoval Jožeta Senico, ki je bil do zdaj direktor Policijske uprave Celje. Niso pa to edine kadrovske zamenjave v vrhu policije.



Spletni portal Siol.net je že pred dnevi poročal, da Branko Japelj odhaja s položaja direktorja uprave kriminalistične policije na generalni policijski upravi, še prej pa je bil prvi mož kriminalistov ljubljanske policijske uprave. Prihodnji dve leti bo delal v Beogradu, kjer se bo ukvarjal s projektom tesnega medinstitucionalnega sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi.