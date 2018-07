Kadrovske spremembe v Banki Slovenije

Po tem, ko je krmilo Banke Slovenije predčasno zapustil guverner in odšel v novo službo v Bruselj, bodo hišo morali zapustiti njegovi najbližji sodelavci. Po naših zanesljivih informacijah, v banki jih namreč ne želijo komentirati, odhaja vodja kabineta guvernerja Polona Flerin, vodja razvoja poslovanja Branko Babič ter Bojana Leskovar, direktorica službe za odnose z javnostmi. Slovo Jazbečevih najtesnejših sodelavcev je bilo sicer po njegovem predčasnem odhodu z vrha Banke Slovenije pravzaprav pričakovano. Po naših informacijah so omenjeni trojki dejstvo, da si bodo morali poiskati novo službo, nakazali tako, ko so ji preprečilii dostop do določenih informacij. Uradno naj bi sicer z vsemi tremi dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi delovnega razmerja, plačo naj bi prejemali še tri mesece, do konca septembra. Jazbec se je, spomnimo, poslovil s skoraj 76 tisočaki odpravnine, do katere glede na interne akte ustanove, ni bil upravičen. Na predlog, da bi se ji morebiti odpovedal pa ni hotel pristati. Po njegovem odhodu je sicer Banka Slovenije sklenila, da umakne vse svoje tožbe na upravnem in ustavnem sodišču, povezane s policijskimi preiskavami zoper Boštjana Jazbeca, Stanislavo Zadravec Caprirolo, Janeza Fabijana in Tomaža Čemažarja zaradi sumov nepravilnosti pri sanaciji bank decembra 2013.