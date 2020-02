Kadrovski apetiti že v igri

Ljubljana – Stranke SMC, NSi in Desus po tem, ko bo SDS uradno sporočilo o nastajanju nove koalicije predvidoma posredovala na današnji slovesnosti ob 31. obletnici stranke, pričakujejo finančno ovrednoten osnutek koalicijske pogodbe. O vsaj prvih dveh prioritetah – zdravstvu in skrbi za starejše – so potencialni partnerji sicer soglasni, a ključno bo usklajevanje o drugih, ki jih stranke zahtevajo. Da sredstev za vse ne bo – zgolj Desus je svoje zahteve do konca mandata ovrednotil na dve milijardi evrov –, je napovedal že prvak SDS, njegova stranka pa je včeraj pomenljivo čivknila, kako težka so ministrstva po ...