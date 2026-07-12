Kadrovski pretresi v diplomaciji: od Fajonove do Žbogarja in naprej

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    Ena od večjih težav slovenske evropske in zunanje politike je, da v nasprotju s primerljivimi državami, kot je na primer Hrvaška, nima svojih kadrov na izpostavljenih položajih v evropskih in mednarodnih institucijah. Zaradi tega v strokovni in splošni javnosti odmeva poskus predsednika vlade Janeza Janše, da mimo vednosti zunanjega ministrstva prepreči imenovanje bivše zunanje ministrice Tanje Fajon za položaj posebne predstavnice EU za Sahel.

    Kot smo poročali, je bila točka o imenovanju Tanje Fajon na dnevnem redu petkovega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic pri EU, a so jo na prošnjo Slovenije umaknili. Po neuradnih informacijah je Janša prejšnji teden nasprotovanje imenovanju Fajonove v telefonskem pogovoru izrazil visoki zunanjepolitični predstavnici EU Kaji Kallas.

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    Delov poslovni center

    ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

    Šport

    NogometSP 2026TourKolesarstvoKošarkaZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

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    Magazin

    Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

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