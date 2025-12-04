Kadrovski rebusi pred koncem mandata

Predsednica republike bi lahko pod streho spravila kadrovske predloge, za katere zadostuje koalicijska podpora.

Koalicijske stranke so s strokovnega vidika precej bolj zadovoljne z naborom kandidatov za ustavne sodnike kakor z naborom imen, ki se potegujejo za varuha človekovih pravic. Za kandidatko na ponovljenem razpisu za guvernerko banke Slovenije pa se neuradno naj ne bi prijavila Saša Jazbec, ki je bila kamen spotike med Gibanjem Svoboda in uradom predsednice republike. Spomladi prihodnje leto bo potekel mandat trem ustavnim sodnikom – Mateju Accetu, Klemnu Jakliču in Rajku Knezu. Predsednica republike je oblikovala ožji nabor kandidatov, v katerega je uvrstila Tamaro Kek, Barbaro Kresal, Marka Novaka, Marka Starmana in Tatjano Steinman. Na posvetu glede kandidatov za ustavne sodnike pri predsednici republike včeraj ni bilo stranke SDS. Odsotnost so pojasnili s sporočilom, da do konca mandata ...