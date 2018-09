Kadunc za direktorico RTV SLO podprl Katjo Šerugo

Karierna pot Katje Šeruge se je skozi leta prepletala s TV Slovenija in časopisom Večer. Kratek čas je delala tudi kot novinarka, dnevna urednica in voditeljica na Pop tv. Leta 2012 se je vrnila na Večer kot odgovorna urednica, a jo je lani na položaju nasledil Matija Stepišnik.

Generalni direktor RTV Slovenije Igor Kadunc je za položaj direktorice RTV predlagal nekdanjo odgovorno urednico Večera. O predlogu za soglasje k njenemu imenovanju bo v ponedeljek na redni seji odločal programski svet.Kot so še sporočili iz RTV SLO so se na razpis – objavljen je bil 22. junija, iztekel se je 23. julija – prijavili štirje kandidati, ki so prijave oddali pravočasno.Po poročanju spletnega portala rtvslo.si so se poleg Šerugove za položaj potegovali še voditeljica Miša Molk, odgovorni urednik televizijskega programa v mariborskem regionalnem RTV-centru Zoran Medved in režiser s Koroškega Uroš Zavodnik.Direktorja televizije ali v. d. direktorja imenuje generalni direktor, a za to potrebuje predhodno soglasje programskega sveta. Da je kandidat potrjen, mora zanj glasovati najmanj 15 članov sicer 29-članskega sveta.RTV SLO išče novega direktorja televizije vse od junija, ko je Ljerka Bizilj predčasno končala svoj mandat.