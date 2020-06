FOTO:Kaj bi naredil, če bi imel to pamet, ki jo imam zdaj!

Ali drži, da ste zelo ponosen Mokronožan?

Ste naturalizirani Mokronajzar? Rojeni leta 1937 v Rovtah pri Logatcu?

Stane Peček Rodil se je leta 1937. Po težkih vojnih časih in srednji vojaški glasbeni šoli je prvo službo dobil v Strumici v Makedoniji, se potem vrnil v Slovenijo, poučeval mlade v glasbeni šoli, vodil otroške in mladinske zbore v OŠ Mirna. Že 33 let je aktiven pri Taboru pevskih zborov v Šentvidu pri Stični; na desetem taboru je dirigiral 5000 pevcem, organiziral je prvi festival orglic. Napisal je deset knjig, skoraj nepregledno število kratkih zgodb, režiral nekaj gledaliških predstav, pripravil dve literarni predlogi za klasični balet, pet spevoiger, z notami pripravil štiri venčke ljudskih pesmi in devet lutkovnih predstav. Kot zborovodja je vodil devet pevskih zborov, še vedno pa vodi ženski zbor Zimzelen na Mirni.

Koliko ste bili stari?

Med otroci. Foto Osebni arhiv

Kateri instrument ste igrali?

Potem pa ste odšli v popolnoma nov svet, v Strumico v Makedoniji?

»Mama je ostala sama s štirimi otroci, morali smo iz kadrovskega stanovanja in naše premoženje je bilo to, kar smo imeli na sebi.«

Zakaj niste ostali?

Potem ste se zaposlili na glasbeni šoli, pa na OŠ Mirna …

Nato ste postali prvi profesionalec v občini Trebnje na področju Zveze kulturnih organizacij Slovenije?

Stane Peček s škrati Mokronožci. Foto Alenka Lamovšek

Režirali ste gledališke in lutkovne predstave ter spevoigre, napisali deset knjig in množico kratkih zgodb, vodili devet pevskih zborov. Spadajo med tiste posebne dogodke srečanja pevskih zborov v Šentvidu pri Stični?

»Tabor v Šentvidu pri Stični je branik slovenske ljudske zborovske pesmi. Tega država, žal, nekako ne more dojeti, kar se kaže tudi v denarni podpori.«

Kakšen občutek je to?

Še vedno vodi ženski zbor Zimzelen na Mirni. Foto Osebni arhiv

Niste pa zadovoljni s tem, kako ta množični pevski dogodek obravnava država?

Že od vsega začetka pa organizirate tudi prireditev »(Ah), te orglice«.

»Še večji problem pa je, da ljudsko petje pri nas ugaša. V družinah se komajda še kje zapoje, šolarji pa znajo več angleških kot slovenskih.«

Ste, ko pogledate svoje raznoliko ustvarjanje, zadovoljni?

Stane Peček je 83-letna legenda, ki še vedno kroji in bogati ljubiteljsko kulturno življenje na Dolenjskem. Sodeloval je pri skorajda nepregledni množici dogodkov, med katerimi izstopata dva tradicionalna dogodka: množični pevski Tabor v Šentvidu pri Stični in festival »(Ah), te orglice«. A bi lahko naredil še več, pravi, če bi takrat, pred petdesetimi ali dvajsetimi leti, imel sedanjo pamet.Ja, res je, ampak jaz sem MokronajzarV Mokronožane nas je spremenila slovenistika, ker si starejši med sabo rečemo Mokronajzar. Če mi pa vi rečete Mokronajzar – no, ker ste ženska, bi še šlo, a če bi mi to rekel kdo od kod drugod –, bi pa lahko bilo zelo hudo. Vsaj včasih je bilo tako.Ja, ampak moj starši so bili iz teh krajev. Moj oče je bil policist na takratni meji v Rovtah, potem smo se selili z njegovo službo. Druga svetovna vojna nas je ujela v Dobrepolju. Ob italijanski okupaciji so očeta odpeljali na Rab. Ko je Italija kapitulirala, se je oče vrnil z Raba za kakšnih 14 dni, dovolj, da je mama zanosila. Nemci so očeta odpeljali v Dachau, nas pa so leta 1944 strpali na nek kamion, da bi nas odpeljali ne vem kam.Mama je začela na kamionu predčasno rojevati, pa so jo skupaj z mano in bratom v Zdenski vasi vrgli s kamiona. Zavlekla se je v neko štalo in tam rodila mojo sestrico. Dobri ljudje so nas spravili v bolnišnico v Ljubljano, kjer je Osvobodilna fronta poskrbela za otroke, mama pa je šla nazaj v Dobrepolje. Brata in sestrico so dali k dvema družinama v rejo, mene pa v sirotišnico, kjer sem bil do konca vojne.Šest, sedem let. V sirotišnici so bile nune, ki so imele take ogromne klobuke. Zelo so nas maltretirale, saj smo morali govoriti nemško, pa nismo znali, hrane ni bilo, ministrirali smo v latinščini in podobno. Grozno je bilo. Po vojni nas je oče zbral in pristali smo v Mokronogu, kjer je postal komandir milice. Ne za dolgo. Kakšno leto zatem je nesrečno padel po stopnicah in se ubil.Mama je ostala sama s štirimi otroci, ker se je vmes rodila še ena punčka. Morali smo iz kadrovskega stanovanja in naše premoženje je bilo to, kar smo imeli na sebi. Kako nas je potem živela, mi ni jasno. Vem, da je šivala, ker je bila izučena šivilja. Našel sem njen skicirani zagovor za k sodniku za prekrške, kjer je razlagala, da pokojnina, ki jo dobi, ni dovolj, da bi preživeli. Sklepam, da jo je nekdo prijavil, ker je šivala na šverc.Potem, ko je bil čas, me je poslala v srednjo vojaško glasbeno šolo. To je bila rešitev zame in za družino. Posluh sem imel odličen, šola je bila zastonj, vedela je, da me bodo disciplinirali in da bom prišel do poklica in službe. V vojaško šolo ni prišel vsak.Na sprejemnih izpitih so mi določili, da bom študiral tubo in kontrabas, sam sem izbral še klavir. Mama je morala podpisati, da bom v vojski ostal za čas dvojnega štetja šolanja in da me vojska lahko pošlje kamorkoli hoče. Šola je trajala štiri leta, naredil sem jo v treh. Je pa res, da smo imeli odlične profesorje in pogoje za delo.Prvo službo sem dobil leta 1956 v Strumici, kjer je bil orkester zelo premišljeno zastavljen: nekaj nas je bilo mladih, nekaj starejših, nekaj poročenih z družinami, različni smo bili po narodnosti, činu, starosti. Vsak je obvladal po dva instrumenta. Tako je 35 ljudi lahko naredilo kakršen koli orkester, od vojaške godbe, godalnega orkestra do big banda.Odličen je bil tudi naš dirigent, Miloš Tasovac, priznani hrvaški skladatelj. Vključevali smo tudi glasbenike, ki so prihajali tja na služenje vojaškega roka. Spomnim se Atija Sossa in Iva Petriča. Še danes se mi zdi zanimivo, da smo z vojaškim orkestrom v Strumici igrali »ameriško« glasbo v času, ko je imel Bojan Adamič v Sloveniji zaradi nje težave.Sam sem se zelo hitro vključil v strumiško kulturno življenje. Prijateljeval sem z organizatorji tamkajšnje mednarodne slikarske kolonije in z ustvarjalci zelo sodobnega polprofesionalnega gledališča, ki je imelo na programu celo Sartra pa Camusa. Svet se mi je širil.Vojska je razformirala velike orkestre in so ostale manjše zasedbe za večerne zabave. To je za profesionalnega glasbenika stagnacija. Drugo pa je, da enostavno nisem bil za vojsko. Hierarhija v orkestru – to gre. Da pa je nekdo pametnejši, ker ima eno zvezdico več … to pa ne gre. Zato sem leta 1964 zapustil vojsko in se vrnil k mami. V Mokronogu so ravno takrat gradili vodovod in postal sem ekonom v mladinski delovni brigadi. Pa so mi ponudili, da grem za sekretarja na mladinskem komiteju, in sem sprejel.Tam sem doživel radost poučevanja mladih. Na OŠ Mirna sem imel otroški in mladinski zbor, ki sta bila odlična. Vmes sem moral študirati, ker nisem imel pedagoških znanj, a mi pedagoška akademija ni dala kaj prida. Je pa Zveza kulturnih organizacij Slovenije organizirala odlične zborovodske seminarje, kjer so predavali ljudje svetovnega formata in sem se tam ogromno naučil.Ja, izkoristil sem vse tisto znanje, ki sem ga dobil v Strumici, pa kot orkestraš, pevec … A nikoli nisem bil uradnik. Hodil sem od zbora do zbora, pogovarjali smo se in reševali probleme. Živel sem s skupinami, ki so hotele delati, pa naj je bilo to gledališče, glasba ali lutke.Posebno skrb smo namenjali osnovnošolski mladini. Imeli in uresničevali smo načrt, ki je danes praktično neuresničljiv: vsak šolar naj bi v enem letu doživel eno profesionalno gledališko ali glasbeno stvaritev. Otroci so v živo doživeli Trio Lorenz, Ireno Grafenauer, Ladka Korošca, Slovensko mladinsko gledališče, baletne predstave …Gotovo. Pri Taboru sem od četrtega. Radovan Gobec, takratni umetniški vodja, mi je na desetem Taboru zaupal, da sem dirigiral Internacionalo. S pet tisoč pevci in godbo milice. Miroslav Čangalović, svetovno znani basist, Srb, ki je prišel voščit v imenu Tita, je rekel, da česa takega še ni slišal. A veste, ko ti gre 5000 pevcev na roko …Na vaji je bilo grozljivo. Na tistem prizorišču je z enega na drugi konec kar nekaj deset metrov in moraš hitro sprejeti, da ni tako kot pri tvojem zboru s tridesetimi grli. In je … fantastično.Leta 1988 sem prevzel vodenje programske komisije in začel delati scenarije. To počnem že 33 let. Tabor ima neko posebno vzdušje in čar, ki se ga da doživeti le tam. Tudi zaradi izvrstnega dirigenta Igorja Švare, ki zna iz pevcev in pesmi izvabiti dušo. Nekoč je Taboru prisostvoval nek ameriški zbor in jih je potem zanimalo, kako so ti pevci plačani. Sploh niso razumeli, da ta množica pevcev da tudi iz lastnega žepa, da lahko pridejo v Šentvid in zapojejo.Tabor je branik slovenske ljudske zborovske pesmi. Tega država, žal, nekako ne more dojeti, kar se kaže tudi v denarni podpori.Še večji problem pa je, da ljudsko petje pri nas ugaša. V družinah se komajda še kje zapoje, šolarji pa znajo več angleških kot slovenskih. Greš v zidanico in ljudje ne znajo več spontano večglasno zapeti na način, ki je bil našemu narodu položen v zibelko: »Ti naprej, ti čez, ti pa spodaj primi.«Ko se je Slovenija osamosvajala, sem v Trebnjem organiziral prvi festival, na katerem je igral tudi prvi predsednik prve slovenske vlade Lojze Peterle, kar je bila odlična popotnica. Po tretjem sem šel v pokoj, z mano pa tudi festival. Čez deset let sem ga obudil v Mokronogu in letos, na enaindvajsetem, smo zadnjo soboto v februarju razglasili za Dan slovenskih orgličarjev/ustnih harmonikarjev. Praznik je spomin na Gala koncert v Slovenski filharmoniji (2004), ko je to malo glasbilo prvič na Slovenskem nastopilo na tako eminentnem odru v elitni družbi simfoničnih instrumentov kot enakovreden sogovornik. Spored in priredbe je pripravil skladatelj in umetniški vodja festivala Vladimir Hrovat.Tu je treba povedati, da smo si že pri prvem festivalu zastavili visok cilj, glasbilo pripeljati v sistem glasbenega šolstva. Z glasbenimi delavnicami, seminarji, priročniki, ocenjevanjem nastopov … se temu cilju približujemo. Problem so seveda kadri, vendar rastejo in tudi učbenik je že. Brez zadrege tudi rečem, da je festival spodbudil že kar nekaj nastankov skupin, ki nastopajo doma in izven slovenskih meja.Naslednji festival, ki je vedno zadnjo soboto v februarju, bo nosil poseben nagelj. Nemec Christian Friedrich Ludwig Buschmann je pred stotimi leti ustvaril to čudovito glasbilo.Ma figo. Kaj bi dvajset ali petdeset let nazaj lahko naredil, ko bi imel to pamet, ki jo imam zdaj. A v bistvu sem imel srečo v življenju, ker so se mi reči kar ponujale. V življenju nisem ničesar planiral, kar samo se je odvijalo. Ko mi je nekaj postalo premajhno, se je pokazala nova priložnost. Vedno se je nekaj pokazalo. Posebno vesel sem pa, da sem v Mirnsko dolino nastanil škrate Mokronožce.