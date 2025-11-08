Kaj bo novega na slovenskih smučiščih in kolikšna bo cena vozovnic

V nadaljevanju preberite:

Žičničarji se po dobri poletni sezoni pripravljajo na zimsko. Nekateri upajo, da bodo naprave pognali konec tega meseca, čeprav so temperature zdaj še previsoke za izdelavo kompaktnega snega. Kar nekaj gorskih centrov je zato letos posodobilo sisteme za umetno zasneževanje, ponekod so napovedali tudi nove poligone in parke, ki naj bi ponudili obiskovalcem še več zabave na smučišču. Preverili smo, kje je pričakovati kašne novosti. Znane so tudi že cene vozovnic v predprodaji in v sezoni.