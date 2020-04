FOTO:Kaj bo počela vojska in česa ne

Eden ključnih ciljev dodatnih pooblastil je razbremenitev in sprostitev kadrovskih zmogljivosti policije, ki je zdaj angažirana pri varovanju in nadzoru meje. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Ali naj vojska dobi izredna pooblastila?

Denis Čaleta, strokovnjak za varnostna vprašanja



Zdaj ni čas za delitev na tiste, ki so v vladi in tiste, ki niso. Slovenska vojska ni okupatorska vojska. Aktivacija 37. a člena je nujna, saj kadrovsko osiromašeno policijo, ki je že pred korona krizo težko obvladovala razmere, potrebujemo za druge naloge, povezane s covid-19. Zdaj gre zares - kako obvladati situacijo, tudi z okuženimi migranti.

Vladimir Prebilič, župan Kočevja in strokovnjak za varnostna vprašanja



Manipulacije in strašenje o tankih na ulicah slovenskih mest so brezpredmetne, saj je zakon jasen. Vojska dela pod nadzorom policije in le ob meji. Samovolja ni mogoča. V naši občini so začeli danes postavljati panelno ograjo, torej imajo podatke o premikih mirantov. Vprašanje pa je ali bo vojska, ob angažiranosti v mednarodnih misijah, zmogla še te naloge.



Danijel Krivec, vodja poslanske skupine SDS



Poslanci SDS, SMC, NSi in Desus smo na vodstvo državnega zbora naslovili zahtevo po izredni seji, na kateri bi odločali o izvajanju izjemnih pooblastil Slovenske vojske pri širšem varovanju državne meje. Varnostne razmere so se tako poslabšale, da učinkovit nadzor državne meje brez dodatnih pooblastil ni več mogoč.

Miha Kordiš, Levica, član odbora za obrambo



Še bolj smo prepričani, da vojska na meji ni potrebna, da je to nezakonito in protiustavno, Iz predstavitve ministra Aleša Hojsa smo razumeli, da bi Slovenska vojska patruljirala na meji samostojno. Smo proti uporabi vojske s policijskimi pooblastili. Naj raje pomaga tam, ker teče v resnici boj proti virusu, na primer v domovih za ostarele.

Matjaž Nemec, SD, član odbora za obrambo



V SD ocenjujemo, da v zdajšnjih razmerah ni okoliščin za to, da bi po vzoru iz leta 2015 vojski podelili posebna pooblastila. Na voljo je rezervni sestav policije, ki bi lahko v tej fazi pomagal pri omejevanju migrantov na južni meji. Poleg tega so se umirile tudi zunanjepolitične okoliščine oziroma migrantski tokovi, vsaj kar zadeva balkansko migrantsko pot.

V Slovenski vojski je 66 inštruktorjev, ki usposabljajo vojake za pomoč policiji pri varovanju državne meje. Dve četi oziroma okoli 170 vojakov je po neuradnih podatkih pripravljenih, glede na potrebe policije se ta številka ob aktivaciji 37.a člena o obrambi, ki vojski daje dodatna pooblastila, lahko poveča. Slovenska vojska se že pripravlja na razširitev pooblastil.Eden ključnih ciljev je razbremenitev in sprostitev kadrovskih zmogljivosti policije, ki je zdaj angažirana pri varovanju in nadzoru meje. Policija je preobremenjena in se mora še bolj osredotočiti na izvajanje zaščitnih ukrepov in druge naloge v okviru obvladovanja razmer v boju proti bolezni covid-19.Da. Policijo podpira vojska brez pooblastil pri varovanju državne meje že od leta 2015.Od začetka podpore varovanja državne meje je Slovenska vojska (SV) pripadnike napotila več kot 108.000-krat oziroma je sodelovala v več kot 64.000 patruljah. Od 19. avgusta lani je zaradi opazovanje obmejnega območja posadka s helikopterjem Bell 206 poletela več kot 120-krat. Poleg patruljiranja in opazovanja so njene naloge še: postavitev, vzdrževanje, označevanje, odstranjevanje in deponiranje začasnih tehničnih ovir (ograje); podpora policiji pri njihovem varovanju, zagotavljanje zvez, inženirsko urejanje cestišč ob državni meji ter logistična podpora policiji in drugim pristojnim državnim organom.Pripadniki SV bodo imeli pooblastila, ki se nanašajo na opozarjanje, napotovanje, začasno omejevanje gibanja oseb in sodelovanje pri obvladovanju skupin in množic.Ta pooblastila ne spadajo med pooblastila, ki jih bodo lahko izvajali.To je varovan operativni podatek, ki ni javen.Da.Določene naloge, kot so varovanje objektov, strelska urjenja, varovanje vojaških konvojev, protokolarne naloge garde in podobno, opravlja z oborožitvijo.Ob aktivaciji državnega načrta zaščite in reševanje ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh Slovenska vojska zagotavlja zmogljivosti vojaške zdravstvene enote v obsegu enote ROLE 1, enote ROLE 2 LM in veterinarske enote, zmogljivost in delovanje JRKB-enot (mobilni laboratorij, vzorčevalna enota, dekontaminacijska enota), enoto za prečiščevanje vode, zmogljivost helikopterske enote pri opravljanju humanitarnih, oskrbovalnih, izvidniških in drugih nalog, pomembnih za zaščito, reševanje in pomoč, sodelovanje vojaških psihologov pri izvajanju psihološke pomoči, zagotavlja logistične zmogljivostiČlen je bil aktiviran za obdobje od 24. februarja do 24. maja. Pripadniki Slovenske vojske so bili prisotni ob izvajanju policijskih postopkov v okolici mejnega prehoda Središče ob Dravi, Starod ter mejnega prehoda Žuniči. V mešane patrulje s policijo je bilo dnevno vključeno povprečno 118 pripadnikov vojske, za izvedbo povprečno 72 patrulj dnevno, od tega 38 dnevnih in 34 nočnih patrulj. Slovenska vojska je vse naloge izvajala na zahtevo in po usmeritvah policije.