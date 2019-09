Kaj bo spodbujalo novega predsednika SMC

Ne levo ne desno

Janez Janša, prvak SDS, bi lahko skupaj s SMC, NSi in SAB oblikoval večinsko koalicijo FOTO:Tomi Lombar

Štiri temeljne usmeritve

Zdravko Počivalšek je bil za predsednika SMC izvoljen soglasno.

Miro Cerar ostaja podpredsednik vlade in minister za zunanje zadeve.

SMC bo povezovalna, šla bo naprej in ne levo ali desno.

Dvakratni minister za gospodarske zadeveje v vlado vstopil na povabilo zdaj že nekdanjega prvaka SMCpo njegovi premočni zmagi na volitvah leta 2014. Član stranke pa je postal šele lani, ko je ugotovil, da »se za ekipo ne moreš boriti, če ne nosiš njenega dresa«. Kam in kako bo peljal SMC novi predsednik? Se posledic zamenjave na vrhu te koalicijske stranke morda boji premierPočivalšek je potrdil, da se je že slišal tudi s prvakom SDS, ki se zaradi drugih obveznosti ni mogel udeležiti sobotnega kongresa. Kdo je koga poklical, ni razkril. »Ne skrbi me to, da sta se že slišala. Vsak je svoje sreče kovač. Zdravko Počivalšek ni edini, ki se kdaj sliši z Janezom Janšo,« je na vprašanje Dela o strahu pred morebitnimi novimi političnimi povezavami po spremembi na vrhu svoje koalicijske partnerice odgovoril predsednik vlade Marjan Šarec. Ni namreč skrivnost, da po zadnjih državnozborskih volitvah sklepanju koalicije s SDS Počivalšek ni bil nenaklonjen.Ena opaznih novosti na novo premešanih kart v SMC je dejstvo, da so na kongres po povabilu prišli predstavniki vseh parlamentarnih, tudi opozicijskih strank ter prvak SLS. Kakšen signal je to? Počivalšek je pojasnil, da je bil vedno povezovalen in da bo tak ostal. Treba se je namreč pogovarjati, je prepričan, hkrati pa pogovor še ne pomeni, da s kom že sodeluješ. Zavračanje komunikacije je po njegovem nesprejemljivo za razvito politično kulturo, ki naj bi jo imeli tudi v Sloveniji.O povezovanju SMC s katero od strank sredine je dejal, da je strank pri nas načeloma preveč, da bi lahko bile v svojem političnem delovanju učinkovite. SMC se mora po njegovem mnenju najprej stabilizirati in revitalizirati, šele potem bodo sprejete morebitne odločitve o sodelovanju oziroma povezovanju. Za državo pa bi bilo bolje, da bi koalicije sestavljalo manj političnih strank.SMC v tem trenutku sodeč po anketah ne bi prestopila parlamentarnega praga. »Večkrat ko mi boste omenjali slabe javnomnenjske rezultate, bolj me boste spodbudili, da se borim,« je bil slikovit po soglasni izvolitvi za novega prvega moža stranke, ki je nastala junija 2014. SMC, članarino ji plačuje okoli 900 članov, ima po njegovi oceni zdravo jedro v ljudeh, inovativne ideje, prodorno vizijo, uporabna znanja in ambiciozne cilje, torej vse potrebno, da kazalnike javne podpore obrne navzgor.»Prepričan sem, da naša pot ne sme voditi ne levo, ne desno in ne nazaj. Mladih ne zanima, kaj se je dogajalo leta 45 ali 91, pač pa, kaj se bo dogajalo v prihodnje,« je poudaril Počivalšek.Kot prvo usmeritev stranke je navedel gospodarsko stabilnost. Zdravo gospodarstvo je namreč temelj za socialno državo, ki vodi v splošno družbeno blaginjo. Druga usmeritev je pravična socialna država, s katero bi kakršnokoli temo pomanjkanja spravili iz pogovorov tako pri nedeljskem kosilu kot v političnih obračunavanjih. Ob tem je spomnil na odgovornost delodajalcev, da za vsako opravljeno delo delavcem zagotovijo dostojno plačilo. Tretja Počivalškova usmeritev je liberalni pristop. Četrti steber njegovega delovanja pa bo trajnostno gospodarstvo, pri čemer bi se morali do okolja vsi začeti vesti bolj odgovorno.