Kaj bodo prvi ukrepi nove vlade Janez Janše

V državnem zboru sicer potekajo še zadnje predstavitve kandidatov za ministre, ekipapa se pospešeno pripravlja za prevzem upravljanja države.Po naših informacijah se bo nova vlada sešla takoj, prvi ukrepi, o katerih bo odločala, bodo seveda namenjeni omejevanju širjenja koronavirusa. Tako med drugi sledi omejitev javnega življenja v državi vsaj za štirinajst dni. Polovičarstvo, pravijo naši sogovorniki iz nove koalicije, namreč ne more dati ustreznih rezultatov. Nova koalicija bo sledila predlogom, ki so jih predlagali epidemiologi. Stanje glede širjenja novega koronavirusa se namreč vsak dan eksponentno slabša. Svetuje se čim manj druženja. Mladi, ki ne bodo hodili v šolo in na fakultete, naj ne hodijo okoli, ampak naj bodo raje doma. Virus je namreč bolj nalezljiv, kot se je ocenjevalo. V nekaterih primerih se je prenesel z oseb z minimalnimi težavami, ki niti niso veliko kašljale.Janez Janša pa je že pred dnevi napovedal tudi ustanovitev posebnega kriznega štaba.Na dnevnem redu so tudi prve kadrovske odločitve. Vlada bo že takoj imenovala na vseh ministrstvih vsaj po enega državnega sekretarja. Tako bo zagotovila nemoteno delovanje vseh resorjev in stabilnost delovanja sistema, če bi se kaj zgodilo oziroma, če bi posamezni ministri zboleli. Imenovan bo tudi vršilec dolžnosti direktorja Agencije za okolje, saj dosedanja direktoricaprevzema vodenje pravosodnega ministrstva.Obeta se tudi nekaj drugih kadrovskih zamenjav, med drugim je pričakovati spremembe na vrhu obveščevalnih služb, verjetno tudi na vrhu Slovenske vojske, morda tudi policije.Primopredaje med ministri stare in nove vlade so napovedane za jutri dopoldne.